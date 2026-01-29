El alcalde de Málaga se desmarca de las esculturas del Puerto e insiste en que el Ayuntamiento no puede intervenir

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este jueves que el Ayuntamiento no tiene margen legal para opinar ni intervenir en la instalación del conjunto escultórico monumental ‘Las columnas del mar’, del artista ceutí Ginés Serrán, previsto en el acceso principal del Puerto de Málaga, en la plaza de la Marina. Una obra que ha generado una intensa polémica ciudadana y cultural por su impacto visual y su ubicación en un enclave histórico.

Tras la junta de portavoces en vísperas del Pleno municipal de este viernes, el regidor ha explicado que, ante las críticas formuladas por varias instituciones cívicas, el Consistorio consultó a Urbanismo y a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, recibiendo en ambos casos la misma respuesta: se trata de una decisión exclusivamente portuaria.

De la Torre ha señalado que desde el inicio de la controversia es consciente del posicionamiento crítico de entidades como la Academia de Bellas Artes de San Telmo, la Sociedad Económica de Amigos del País, la Academia Malagueña de Ciencias, el Ateneo de Málaga y el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales (IEUS). “Pregunté de manera reiterada si había algún margen legal para opinar y la respuesta fue que no”, ha indicado el alcalde, añadiendo que la Junta de Andalucía tampoco debe ser consultada, al tratarse de una actuación portuaria y de carácter temporal.

Como ejemplo, De la Torre ha recordado que exposiciones artísticas celebradas en el Muelle Dos, como la de Elena Laverón, tampoco requirieron autorización municipal, aunque ha admitido que “no tiene nada que ver” con la dimensión y naturaleza del proyecto actual.

El alcalde ha señalado que esperaba algún informe o argumento técnico que permitiera a Urbanismo profundizar en el asunto, pero que no ha llegado ningún escrito que ofrezca esa posibilidad. “Los técnicos son inteligentes y formados”, ha afirmado, reiterando que el Ayuntamiento ha explorado todas las vías posibles dentro de sus competencias.

Críticas por el impacto en la ciudad histórica

La controversia gira en torno al conjunto escultórico ‘Las columnas del mar’, formado por una Venus y un Neptuno de grandes dimensiones, colocados sobre enormes pedestales en uno de los accesos más visibles al Centro Histórico. Las instituciones cívicas alertan de que se trata de un proyecto introvertido y descontextualizado, con un fuerte impacto visual sobre un espacio de alto valor patrimonial.

En una reciente declaración institucional conjunta, estas entidades han insistido en la necesidad de participación pública, en la obligatoriedad de licencia municipal y en la concurrencia pública del contrato de comodato firmado entre la Autoridad Portuaria y el escultor.

Instalación prevista para febrero

Pese a las críticas, la Autoridad Portuaria de Málaga mantiene su calendario. Su presidente, Carlos Rubio, ha confirmado que las esculturas serán instaladas en fechas “bastante próximas”, una vez concluyan las obras para la construcción de los pedestales, ejecutadas por motivos de seguridad. Según avanzó, la colocación del conjunto escultórico está prevista para el mes de febrero, que comienza este domingo, lo que aviva el debate ciudadano justo antes de su llegada definitiva al espacio público.