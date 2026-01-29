Alcaldes y agricultores de Málaga se movilizan para frenar el acuerdo con Mercosur

Alcaldes y concejales de distintos municipios de Málaga en los que la agricultura constituye una fuente de ingresos fundamental se unirán este jueves a la movilización convocada por las principales agrupaciones del campo, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Málaga. De 11 a 14 horas está previsto que protesten por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que amenaza con acabar con miles de explotaciones agrarias en la provincia. Esta jornada de protesta se coordina con otras que en todo el país pretenden un mismo objetivo, el de paralizar de manera definitiva dicho convenio para el intercambio comercial sin aranceles.

En la comarca de la Axarquía, la protesta prevista en la capital ha tenido una primera acción conjunta en el Ayuntamiento de Benamargosa. Hasta sus instalaciones se desplazaban alcaldes y representantes públicos de otras localidades como Almáchar, Comares, Cútar o Sedella. Todos los asistentes recordaron que después de un periodo grave de sequía, que ha reducido a mínimos históricos la economía familiar de numerosos vecinos de estas localidades, ahora se propone un acuerdo internacional que pondría en jaque la viabilidad de miles de fincas dedicadas al cultivo intensivo de subtropicales, así como a otras que dependen de la producción de uva o pasa y de otras variedades hortofrutícolas.

Protesta con eco en Bruselas

Los máximos responsables agrarios en la provincia ya han trasladado hasta Bruselas la preocupación existente en una tierra como Málaga, apegada hoy en día al turismo, pero que mantiene a la agricultura como uno de sus principales pilares económicos. También se pone el acento a la ganadería intensiva que en áreas como la del interior de la Axarquía conserva en este momento un tremendo protagonismo, como argumentan portavoces del sindicato COAG en la costa oriental.

La movilización convocada para esta jornada parte, según las agrupaciones agrarias participantes, «de la incertidumbre que genera el acuerdo con Mercosur, al encontrarse el sector en un momento crítico tras las recientes decisiones tomadas desde Bruselas, y a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia Europeo».

Desconfianza del sector agrario

Para estos colectivos que representan al sector primario en la provincia, el pronunciamiento del Parlamento Europeo «no es simbólico y debe ser respetado por el resto de instituciones comunitarias. Forzar la aplicación provisional del acuerdo mientras el TJUE analiza su legalidad solo contribuiría, a aumentar la desconfianza del sector agrario y de los ciudadanos hacia la UE».

Un aspecto que relatan tanto los portavoces agrarios como los propios alcaldes y concejales y que está vinculado a la falta de mano de obra, aún con el relevo generacional que en algunos pueblos ha llegado de la mano de la pandemia y de la repoblación de localidades con nómadas digitales. Hay en este momento unos mayores costes de producción, en fertilizantes y energía, sobre todo, y no deja de crecer la burocracia, como argumentan. Encima para la recolección a veces hay que buscar trabajadores hasta en otras provincias.