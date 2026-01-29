El tiempo
Avisos rojos sin incidencias graves: Málaga exigirá a la Aemet mayor precisión en las alertas por lluvia
El PP en el Ayuntamiento lleva al Pleno una moción con la que pretende que el Consistorio pida a la Agencia Estatal de Meteorología una revisión de la zonificación meteorológica tras los avisos rojos por lluvias que paralizaron la actividad sin causar graves daños y para no "banalizar" las alarmas de Protección Civil
El Ayuntamiento de Málaga reclamará a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) una revisión de la actual zonificación meteorológica tras los avisos rojos por lluvias activados a finales de diciembre y principios de enero, que provocaron la paralización de buena parte de la actividad económica y social en la capital sin que se produjeran incidencias graves. El grupo municipal popular llevará al Pleno de este viernes una moción urgente en la que defiende la necesidad de garantizar una "mayor proporcionalidad y precisión en las alertas", para evitar situaciones de alarma innecesaria y reforzar la confianza de la ciudadanía en el sistema de avisos.
Las alarmas del sistema ES-Alert de Protección Civil sonaron en Málaga el 27 de diciembre y el 4 de enero, tras la activación del aviso rojo por “peligro extraordinario” por parte de la Aemet. "En ambos casos, la medida derivó en el cierre de comercios, restaurantes y centros comerciales, la suspensión del ocio, del transporte y de numerosos eventos públicos", señala el texto de la moción del PP, que recuerda que el Ayuntamiento, por prudencia, canceló las cabalgatas y fiestas de Reyes, cerró instalaciones municipales y suspendió actividades deportivas y culturales.
Sin incidencias relevantes en Málaga capital
Pese a la contundencia del aviso, en la ciudad de Málaga no se registraron incidentes de especial gravedad. Las principales afecciones se concentraron en Campanillas, donde se vieron afectadas 168 viviendas en Santa Amalia y 295 en Santa Águeda, ambas zonas inundables y limítrofes con Alhaurín de la Torre.
El equipo de Gobierno considera que esta falta de correspondencia entre el nivel de alerta y el impacto real en la capital ha generado incertidumbre y confusión entre vecinos y sectores económicos.
Una comarca con realidades muy distintas
La moción pone el foco en la actual clasificación de Málaga dentro de la comarca meteorológica “Sol y Guadalhorce”, que incluye zonas como Cártama Estación, donde el río Guadalhorce puede desbordarse con mayor facilidad al no estar regulado el río Grande y existir amplias áreas construidas en zona inundable. En cambio, el grupo municipal defiende en su moción que Málaga capital cuenta con infraestructuras de defensa hidráulica en el tramo bajo del Guadalhorce que reducen notablemente el riesgo ante episodios de lluvias como los registrados esos días.
Propuesta: equiparar Málaga a la Axarquía
Desde el Partido Popular se plantea que, desde el punto de vista del riesgo por lluvias intensas, Málaga se asemeja más a la Axarquía, con afecciones localizadas en valles de ríos y arroyos al este del Guadalhorce. Por ello, propondrá en el Pleno de este viernes que la capital comparta zonificación meteorológica con la Axarquía, manteniendo de forma específica a las barriadas de Campanillas en la actual clasificación mientras no se regule el río Grande. "Creemos que hay cierta lógica en esta reflexión", ha señalado el alcalde, Francisco de la Torre, en declaraciones a los periodista tras la junta de portavoces de este jueves.
Impacto económico y social
Uno de los argumentos centrales de la moción es el impacto directo de las alertas en la vida cotidiana. El aviso del 4 de enero se activó a las 14.41 horas, en plena hora punta de bares y restaurantes, generando "situaciones de angustia e incertidumbre entre clientes y trabajadores, sin instrucciones claras sobre si debían cerrar o permanecer en los locales". Escenarios similares se vivieron en comercios y grandes superficies, con cierres desordenados y desajustes organizativos.
El equipo de gobierno advierte del riesgo de que los avisos rojos, tradicionalmente excepcionales, pierdan su carácter extraordinario si se activan con demasiada frecuencia sin consecuencias graves. A su juicio, esto podría provocar una menor respuesta ciudadana ante futuras emergencias reales.
La moción incluye un acuerdo único para instar a la Aemet a iniciar los estudios técnicos necesarios que permitan revisar la zonificación meteorológica actual. El alcalde, Francisco de la Torre, ya trasladó esta reflexión en una carta enviada el 12 de enero a la presidenta del organismo, cuestión que también abordó con la Junta de Andalucía tras el último temporal.
Las críticas de VOX por las inundaciones en Campanillas
El grupo municipal de Vox también llevará al Pleno de este viernes una moción urgente centrada en las barriadas de Santa Águeda y Santa Amalia. La formación acusa al equipo de gobierno del PP de “abandono” tras el último temporal y sostiene que los vecinos tuvieron que afrontar la situación sin apoyo municipal. En su propuesta, Vox pide desplegar de inmediato medios municipales para retirar barro, cañas y restos, con la instalación urgente de cubas suficientes para facilitar la limpieza y el acceso a viviendas y parcelas; además, reclama la reparación urgente de caminos rurales, accesos y vallados dañados. También plantea un protocolo de actuación inmediata ante episodios de lluvias intensas en Campanillas, con presencia sobre el terreno, atención directa y coordinación real de los servicios. Y, como medida estructural, insta a las administraciones competentes a ejecutar el encauzamiento del río Campanillas y a intensificar las labores de limpieza y mantenimiento de cauces y presas en el término municipal.
El alcalde, Francisco de la Torre, calificó estas acusaciones de "inexactas" y de "surrealistas" y afirmó que no tiene sentido solicitar estas actuaciones "que se hicieron por parte del Ayuntamiento".
