Borrasca
La borrasca Kristin deja incomunicadas a 1.500 personas en Casares por cortes de carretera
El núcleo urbano de Secadero se encuentra aislado tras los cortes de carreteras por la fuerte crecida del río Guadairo
El núcleo urbano de Secadero de Casares es uno de los más afectados por el paso de la borrasca Kristin en esta localidad, donde sus 1.500 residentes se encuentran incomunicados debido a los cortes de carreteras que se están produciendo en la zona.
Estos cortes han sido propiciados por la fuerte crecida del río Guadiaro a su paso por la zona, que ha llegado a los 3,6 metros en Cortes y ha provocado el desalojo preventivo de una decena de pesonas en la zona de la Estación de Jimera de Líbar. A esta crecida del río Guadiaro se suma el río Guadalhorce, en Bobadilla, 3,91, el río Grande, a la altura de las Millanas (Tolox), 1,34 metros y el río Genal, a su paso por Jubrique.
Incomunicado por la A-2102 y otras vías
El Consistorio ha informado de que dicho núcleo está incomunicado, tanto por la carretera principal A-2102, que lo conecta con la A-7, como por las vías que lo unen con la provincia gaditana, a través de Tesorillo, y por el camino de Los Pescadores, que comunica la localidad con las huertas del río, el Valle del Genal y Casares.
Así, han asegurado que el Ayuntamiento trabaja para restablecer la total normalidad y seguridad con el apoyo de empresas contratadas de forma urgente, con el fin de quitar los desprendimientos que se han producido en distintas vías y calles de la localidad. No obstante, han precisado que en la A-2102 (acceso a Secadero), "la apertura no será inmediata".
Incidencia en playas
En cuanto a las playas, señalan que al tratarse de viento de poniente, la incidencia es menor que en un temporal de levante.
No obstante, han apuntado que "la fuerte avenida ha vuelto a romper la desembocadura del río Manilva, acumulando cañas en la orilla desde Playa Ancha hasta Playa Chica".
Retirada de elementos publicitarios
Por otro lado, desde el Ayuntamiento han ordenado la retirada inmediata de banderolas, cartelería y otros elementos publicitarios ante el riesgo de caídas provocado por el temporal.
Establecen un plazo máximo de 24 horas para que empresas y particulares retiren estos elementos, estén ubicados en suelo público o privado, por suponer un peligro en caso de desprenderse o colapsar.
"Por seguridad pública y para evitar daños personales y materiales, se solicita su retirada con la máxima celeridad", inciden, al tiempo que apuntan que en caso de incumplimiento, se exigirán responsabiliades en el caso de producir caídas o daños materiales o personales.
