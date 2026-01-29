El campo malagueño estalla ante el acuerdo de Mercosur: "Sin control sanitario no se puede comer"

El campo malagueño vuelve a estar en pie de guerra contra la Unión Europea, tras dar luz verde al Mercado Común del Sur (Mercosur).

Se trata de un nuevo pacto de libre comercio entre Europa y cuatro países de Latinoamérica —Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay— cuyo objetivo es reducir o eliminar aranceles y facilitar el comercio entre ambos bloques. Un acuerdo que España apoya, pero que ha encendido de nuevo al sector agrario, que sale a gritar "no" por lo que considera una amenaza directa a su supervivencia.

ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias han movilizado a los ganaderos, apicultores y agricultores malagueños este jueves frente a la Subdelegación del Gobierno en la capital.

Vítores, gritos y humo para mostrar su descontento con un acuerdo que califican de "desleal" y que, insisten, afecta al campo "por la supervivencia".

Protestas del campo malagueños, tras la firma del acuerdo Mercosur / Álex Zea

La denuncia se repite en boca de agricultores, ganaderos y apicultores: "competencia desleal" y "falta de control sanitario". "Sin control sanitario no se puede comer", advierten. El sector reclama que se exijan a los productos de terceros países las mismas condiciones que a los europeos, con controles y requisitos equivalentes.

"Solo queremos trabajar. Sin campo, no hay vida y la ciudad no come", se lee en uno de los carteles que sostienen Ana e Isabel, agricultoras de la Axarquía.

Ambas apelan a la dimensión colectiva de la protesta y al impacto que, aseguran, terminará notándose también fuera del sector: “Este acuerdo nos va a afectar a todos, aquí deberíamos estar todos. Si mi producto no se vende, lo tiraré”. Y lanzan un aviso sobre la calidad: "A ver qué comen ahora los ciudadanos, qué pena de calidad".

El malestar, cuentan, se acumula desde hace años: "Cada año vamos a peor en el campo". Por eso piden que se sea "más severo" con los productos de terceros países "al igual que lo son con nosotros". "Pedimos lo mínimo: que se nos respete. Como sigamos así no va a haber relevo generacional", sostienen.

Durante la protesta se han tirado limones y naranjas al suelo. / Álex Zea

Desde ASAJA, su presidente, Baldomero Bellido, subraya el rechazo generalizado que ha generado el pacto: “Este acuerdo ha generado un rechazo en toda España, nos lo quieren imponer sin preguntar a los ganaderos ni agricultores”. También carga contra la gestión institucional: “Ursula von der Leyen y el Gobierno están haciendo una gestión nefasta”.

COAG insiste en que la movilización va más allá del sector primario y llama a implicar a la sociedad civil. “El campo pide a toda la sociedad civil que se movilice, ya que esto no va solo de agricultores, esto nos afecta a todos. ¿Qué vamos a comer? Sin control sanitario no se puede comer. Necesitamos el apoyo de la sociedad", asegura Antonio Rodríguez, secretario provincial de COAG Málaga. .

Sectores afectados

Las organizaciones advierten, además, de un impacto desigual según los sectores. Para Moscoso, Mercosur no va a beneficiar al sector apícola, aviar y vacuno de la provincia: “Málaga es muy diversa, tiene muchos sectores. Puede que venga bien en el vino y el aceite, pero a largo plazo no lo veo un beneficio real; al resto, no”.

UPA define el acuerdo como “injusto” y pone el foco en la competencia: al entrar productos “sin aranceles”, temen no poder competir.

El sector también expresa su temor a que se repita “el caso de Marruecos” y exige garantías: “Las cláusulas espejo tienen que existir y, si están, es para que se cumplan y se respeten”, reclaman, en línea con el resto de organizaciones agrarias de la provincia.

Y el aviso final es claro: el campo no se detendrá aquí. Si las protestas no son escuchadas en las instituciones competentes, continuarán con la movilización. “Vamos a hacer lo que haga falta. No vamos a permitirlo. No a este acuerdo”.

Por qué es tan importante este acuerdo

El acuerdo de Mercosur es un acuerdo histórico. Tras más de 25 años de negociaciones, el nuevo convenio es entre la Unión Europea y Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

El acuerdo dará origen a la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 720 millones de consumidores potenciales.

Los 27 Estados miembros alcanzaron la mayoría, pese a la oposición de Francia, Polonia e Irlanda. También tiene relevancia política: la UE se juega su credibilidad internacional en un contexto geopolítico muy complicado.

La postura de España es clara: “Gracias a él, las empresas españolas podrán entrar a nuevos mercados, exportar más y generar más empleo”, sostiene Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría han votado en contra del acuerdo, mientras que Bélgica se ha abstenido.