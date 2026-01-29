Detienen en Málaga a una pareja de camellos que usaba el buzón de su casa para distribuir cocaína

Una pareja ha sido detenida en Málaga por presuntamente distribuir cocaína a través del buzón de su domiciilo, método con el evitaban el contacto directo con los consumidores. La Comisaría de Distrito Norte inició las pesquisas a partir de unas informaciones que apuntaban a la distribución de droga a pequeña escala en un edificio del barrio Hacienda Cabello, en el Puerto de la Torre. Las primeras pesquisas confirmaron el constante trasiego de personas ajenas al vecindario que acudían a zonas comunes de un bloque y se marchaban del lugar en escasos minutos, ha informado este jueves la Comisaría Provincial.

Las vigilancias se fueron estrechando y revelaron que los visitantes se dirigían a la zona de los buzones, hurgaban en uno de ellos y se marchaban. Los agentes interceptaron a varias de estas personas y les levantaron actas de aprehensión, ya que portaban varias dosis de cocaína. El siguiente paso fue seguir los pasos de la vivienda asociada al buzón, donde los compradores dejaban la cantidad pactada previamente por la droga, "un modus operandi muy particular para dificultar la vigilancia policial y minimizar el riesgo de intervención durante los intercambios".

En el garaje

Los investigadores también detectaron que los sospechosos comenzaron a emplear otro método para continuar con la trama, en este caso su plaza de garaje. Nuevamente, evitaban los contactos directos con los compradores y depositaban las dosis de droga en una escuadra que tenían anclada en la pared.

Resultado del registro. / L.O.

Finalmente, los camellos como una pareja de 41 y 42 años que resultaron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. En un registro en su vivienda se intervinieron 34 papelinas de cocaína que sumaron un peso de 23 gramos, 2.405 euros en efectivo, una katana, dos machetes, una navaja y un spray de defensa. El varón ha ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial competente.