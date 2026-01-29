La Guardia Civil rescata en Málaga 125 animales en dos operaciones que suman 66 investigados

Dos operaciones de la Guardia Civil en la provincia de Málaga han culminado con el rescate de 125 animales y esclarecer 44 delitos por maltrato o abandono y contra la fauna silvestre. Estas actuaciones también han supuesto que 66 personas sean investigadas y la intervención de más de 225 artes prohibidas para la caza. La operación Malum ha concentrado la mayoría de los investigados por maltrato y abandono, 34, en varios municipios malagueños, esclareciéndose 29 delitos. Los 70 animales rescatados se encontraban en "una situación deplorable, detectándose animales con heridas y con enfermedades como la leishmaniosis, sarna entre otras patologías", ha explicado el instituto armado. Las 63 inspecciones del Seprona en distintas instalaciones arrojaron 245 denuncias por infracciones administrativas a la normativa sobre animales, relacionadas principalmente con el bienestar animal, falta de idoneidad de los alojamientos, falta de alimentación y agua, higiene, asistencia veterinaria, así como por inexistencia de registros documentales y sanitarios.

Furtivismo

En esta operación han sido investigadas 32 personas por diversos delitos relacionados con la caza y pesca furtiva. Se han recuperado 55 animales, liberando a la naturaleza aquellos que tenían posibilidades de sobrevivir y remitiendo a centros especializados aquellos que requerían cuidados veterinarios. En este campo se han esclarecido 15 delitos y se han formalizado 67 denuncias por infracciones administrativas, en su mayoría en materias de caza. Se han intervenido 227 artes prohibidas y medios de caza no selectivas; 197 lazos para captura de conejos y pequeños depredadores y 14 redes para la captura de aves fringílidas entre otros efectos. "Este tipo de artes se encuentran totalmente prohibidas, constituyendo un delito contra la fauna", han recordado desde la Comandancia de Málaga antes de añadir que también se han interceptado redes de pesca ilegales, jaulas trampa, cepos, así como medias docena de armas de fuego utilizadas para la caza furtiva.

Tráfico de animales

La Guardia Civil también ha actuado contra el tráfico ilegal de animales, recuperando varios especímenes de tortugas sulcata (centrochelys sulcata), un caparazón de tortuga boba (caretta caretta) y un loro yaco (psittacus erithacus). Todas las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, órgano que ha coordinado las investigaciones han sido desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). También ha colaborado el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga y algunas asociaciones protectoras de animales y de veterinarios de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga.