Ya hay fechas para la colocación de las polémicas esculturas del Puerto de Málaga. Así lo adelantó el presidente de la Autoridad Porturaria, Carlos Rubio, al garantizar la instalación en fechas bastante próximas del conjunto escultórico monumental 'Las columnas del mar', de Ginés Serrán, en el acceso principal del recinto portuario.

En concreto, Rubio precisó que las voluminosas piezas artísticas serán expuestas allí una vez que concluyan las tareas para la construcción de "los pequeños pedestales" que se está llevando a cabo por motivos de seguridad. Es decir, serán colocadas durante el inminente mes de febrero, que comienza este domingo.

Exposición de seis meses

A la vez que añadió que "con las lluvias todo se ha aplazado un poco", el presidente de la Autoridad Portuaria garantizó que "dentro del próximo mes" se iniciará el periplo expositivo de seis meses que finalmente se determinó, bajo la oposición de importantes instituciones cívicas y culturales de la ciudad, tras "consensuar la decisión con el Ayuntamiento de Málaga".

"Será una exposición temporal y se ha decidido que sea de seis meses, siempre ha sido algo temporal y academias como la de San Telmo lo sabían, han tenido dos años para opinar y no lo han hecho hasta este momento", agregó Rubio sin perder la oportunidad de defenderse de las críticas que ha recibido el proyecto por parte de determinados colectivos.

Ginés Serrán, con una de las esculturas de su conjunto para el Puerto de Málaga / Jorge Zapata/EFE

"No hace falta licencia"

En este sentido, el dirigente del Puerto insistió en la legalidad de toda esta actuación y recordó que no es la primera exposiciuón de ese tipo que se lleva a cabo: "La ley de Puertos del Estado nos habilita para hacer este tipo de actuaciones en el espacio portuario público, ya se han hecho antes otras exposiciones de esculturas o de marcos de acero".

Rubio también se pronució sobre la falta de licencia de obras para la construcción de los pedestales denunciada por colectivos culturales de la ciudad e insistió en que "no hace falta". Incluso, para reforzar sus argumentos expuso que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) "no prevé que se solicite licencia para este tipo de actuaciones".

"Si nosotros hiciéramos una actuación no portuaria permanente, tendríamos que solicitar licencia al Ayuntamiento, pero este caso es la exposición temporal de unas estatuas y esto la propia LISTA no lo prevé ni siquiera como declaración responsable", subrayó.

"Siento que no les guste"

Durante su respuesta, Rubio recalcó que la apuesta por este controvertido proyecto escultórico se hizo, en su momento, sin la intención de generar la polémica que a posteriori ha suscitado: "No es un proyecto con el que queramos nosotros enfrentarnos a nadie, todo lo contrario, se hace porque entendíamos y entendemos que es por el bien de la ciudadanía y algo que es positivo para la ciudad. Si por parte de algunos se entiende que no es positivo, lo siento mucho. Siento mucho que no les guste nada a esas academias, pero es una exposición temporal y les queda el consuelo que dentro de seis meses ya no las van a tener que ver en esta ubicación", puntualizó.

Otra ubicación posterior

Dado que inicialmente el acuerdo con el artista contemplaba la cesión del conjunto escultórico por 25 años, lo lógico es que dentro de seis meses - a finales del verano- el Puerto de Málaga tenga que buscarle otra ubicación a la obra de Ginés Serrán.

Eso sí, Rubio dejó claro que el emplazamiento posterior no ha sido aún determinado: "No tenemos ni idea dónde será, lo único que tenemos claro es que esa ubicación en cualquier caso va a ser consensuada con el Ayuntamiento, que entendemos que vistas las circunstancias es con quién tenemos que hablar y con quién tenemos que concretar y consensuar una ubicación. En cualquier caso, será en espacio portuario", apuntó.

Nuevo manifiesto contra las esculturas

Estas declaraciones fueron realizadas por Carlos Rubio, al ser preguntado por esta cuestión durante la presentación del balance sobre la actividad del Puerto de Málaga del ejercicio 2025. Sus respuestas han coincidido en el tiempo con una nueva movilización de varias instituciones cívicas para expresar su rechazo al proyecto.

Este miércoles por la tarde, trascendió una nueva declaración institucional de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, la Sociedad Económica de Amigos del País, la Academia Malagueña de Ciencias, el Ateneo de Málaga y el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales (IEUS), que insistieron en una nueva declaración institucional en la necesidad de la participación pública en un proyecto que afecta a un valor patrimonial como es la ciudad antigua, la obligatoriedad de la licencia municipal de obrasy la concurrencia pública del contrato de comodato realizado por la Autoridad Portuaria con el escultor ceutí.

El texto, remitido tanto a la ciudadanía como a diversas instituciones (Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Autoridad Portuaria, Puertos del Estado y Subdelegación del Gobierno), comienza recordando la necesidad de la información y la participación ciudadana respecto a un proyecto "de tanta repercusión en la imagen de la ciudad" como el de las esculturas de Serrán. Y asegura que la Autoridad Portuaria, responsable de la instalación de las estatuas, está "sujeta plenamente a la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno y a la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía, debiendo garantizar la publicidad activa de planes, proyectos, concesiones, convenios, contratos e informes". Además, "proyectos de gran incidencia urbana, ambiental o paisajística, como es el caso", podría estar sometido a una "evaluación de impacto ambiental".