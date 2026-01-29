La Junta solicita 54 millones más para completar el plan de inversión de red eléctrica de Málaga

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro ha reclamado al Gobierno central que incorpore 17 actuaciones nuevas, que representan una inversión adicional de 54 millones de euros, para la propuesta de planificación de inversiones para la provincia de Málaga de la red de transporte eléctrico 2025-2030.

Estas alegaciones han sido presentadas por la Consejería de Industria, Energía y Minas durante el trámite de audiencia pública ya que, considera, que se trata "de un documento que no da respuesta a las necesidades energéticas, industriales y socioeconómicas de la provincia malagueña".

Navarro ha indicado que la incorporación de esas nuevas intervenciones "elevaría hasta los 91 millones las inversiones en infraestructuras eléctricas y a 47 las actuaciones solicitadas por el Gobierno andaluz para no limitar ni frenar el desarrollo y el crecimiento de Málaga en los próximos años".

Bloqueo de viviendas en Vélez-Málaga

Navarro ha puesto de ejemplo el municipio veleño "de las repercusiones que conlleva la falta de capacidad en la red eléctrica patente y manifiesta en ese plan para la provincia de Málaga".

"En el caso de Vélez Málaga va a mantener bloqueado, ni más ni menos, que casi 4.000 viviendas, siendo ésta una de las localidades donde más habitantes se están trasladando por el crecimiento poblacional que ya no cabe en la capital malagueña", ha afirmado

Por su parte, el alcalde de Vélez ha mostrado la preocupación del Ayuntamiento por el "estrangulamiento energético" del Gobierno que "nos puede llegar a suponer un problema gordo en todos los crecimientos de nuestra localidad, en todas las acciones que se están llevando a cabo como es la futura desaladora, afectándonos en la construcción de nuevas viviendas, así como en otras inversiones grandes productivas que se están instalando en nuestro municipio, debido a la situación estratégica que tiene Vélez-Málaga como capital comarcal".

Actuaciones en la provincia

Según han indicado, el Ministerio de Transición Ecológica ha propuesto una inversión de 37 millones de euros para 30 actuaciones en la provincia de Málaga, "pero tan solo seis de ellas responden a solicitudes que ya había solicitado la Junta de Andalucía en marzo de 2024".

Al respecto, han apuntado que el 65% de las inversiones estatales "se orientan a la adecuación de la red de transporte (24 millones de euros), para solucionar las carencias del sistema, en lugar de atender las demandas específicas de la Junta, y tienen un impacto directo bajo en el territorio".

Además, en la propuesta se incluyen actuaciones heredadas de la anterior planificación y que el ministerio incluye como nuevas, por un valor de 30 millones de euros, lo que representa el 81% del presupuesto asignado a la provincia.

Olvido a la Axarquía

"Esto no sólo ha sido un gran fiasco, sino que este plan de inversiones de la red de transporte eléctrico presentado por el Ministerio de Transición Ecológica ha olvidado a la Axarquía, porque ni una de esas actuaciones de las 30 previstas, ni un euro de los 37 millones vienen a esta comarca", ha denunciado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga.

Para Navarro, la respuesta de la Junta a la propuesta del ministerio "es clara: necesitamos actuaciones de apoyo a la red de distribución, a la conexión a red de transporte de nuevos consumos y el apoyo a la generación y almacenamiento, además de pedir el refuerzo de las redes que soportan estas actuaciones".

La delegada del Gobierno andaluz ha señalado que "el sector empresarial nos ha trasladado que ahora mismo para la provincia de Málaga hay ya tres peticiones de proyectos que no podrían ser atendidos con la propuesta de planificación recibida del ministerio, y que sí se podrían ejecutar con la solicitud de la Junta de Andalucía".

Creación de 10.000 empleos directos

"Esos proyectos --según ha explicado-- generarían inversiones superiores a los 800 millones de euros y la creación de más de 10.000 empleos directos asociados a esas actividades". Navarro la lamentado que "el ministerio ha obviado una de las zonas con mayor potencial de futuro para el desarrollo y el progreso de Málaga y de Andalucía", en lo que ha asegurado que "la Junta de Andalucía en ese paquete de alegaciones ha contemplado la necesidad de incluir a la Axarquía en el plan de inversiones de la red de transporte eléctrico".

Así, ha defendido que el Gobierno andaluz "vuelve a presentar una propuesta basada en la detección de las necesidades de desarrollo de las redes de transporte rigurosa y acorde a las oportunidades y necesidades de crecimiento de todas las comarcas malagueñas, apoyada por el análisis técnico realizado desde la Secretaría General de Energía de la Consejería de Industria, Energía y Minas y desde la Agencia Andaluza de la Energía (AAE)".

Ocho ampliaciones de subestaciones

En concreto, la Junta de Andalucía ha solicitado para Málaga ocho ampliaciones de subestaciones (siete millones de euros) y nueve actuaciones para refuerzo estructural de la red (47 millones de euros). Entre ellas se encuentra la petición de la línea Los Montes-Nerja-Saleres 220Kv, con la inclusión de la nueva subestación Nerja 220 kV, "que no aparece en la propuesta presentada en octubre de 2025 por el ministerio".

Esta nueva línea permitirá apoyar a la red de distribución de la zona para atender el crecimiento existente en la comarca de la Axarquía y también en la Costa Tropical y la Alpujarra.

Igualmente, se pide una nueva subestación Antequera 220kV, para garantizar el futuro desarrollo del Puerto Seco, y también la nueva subestación Málaga Centro 220kV, para garantizar el suministro de la demanda de Málaga capital, así como para atender las necesidades de electrificación del puerto malagueño.

Las alegaciones presentadas también recogen la necesidad de repotenciar las líneas Pinar del Rey-Tajo 400kV y Pinar del Rey-Jordana-Cártama 220 kV y Cártama-Tajo 400 kV.

"Málaga necesita estar vertebrada eléctricamente para poder aprovechar todo su potencial y para que ningún proyecto se quede sin desarrollar por falta de capacidad eléctrica. Nos jugamos mucho y para poder garantizar esa vertebración necesitamos de un compromiso real del Gobierno de España: no puede ser que una de las provincias en donde el Gobierno recauda más, sea a la vez la provincia en donde menos invierte", ha dicho Navarro.