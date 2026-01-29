Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VIDEOJUEGOS

Málaga se convierte en un videojuego con la yincana más 'friki': hay que recorrer toda la ciudad para ganar videoconsolas y entradas

El Museo del Videojuego ofrece pases a precios reducidos para los malagueños con motivo del tercer aniversario de su apertura

Visitas al Museo del Videojuego OXO de Málaga, en agosto de 2023.

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Tres años han pasado desde que OXO Museo del Videojuego Málaga abriera sus puertas en el Centro de la capital y llenara el emblemático edificio de la plaza del Siglo de ocio, cultura y pasión 'friki' con un museo que no solo muestra el pasado, presente y futuro de los videojuegos, sino que permite a sus visitantes disfrutar de una experiencia inmersiva llena de diversión. Y para celebrar este tercer aniversario, el museo ha llevado a cabo distintas iniciativas, como entradas reducidas y una yincana por la ciudad.

"En OXO Museo del Videojuego Málaga cumplimos tres años y, para celebrarlo, convertimos la ciudad en parte de la partida", ha asegurado el museo sobre una de las mayores apuestas de su aniversario, en el que el "juego sale del museo y se expande por la ciudad" a través de una yincana especial que han llamado 'OXO GO'.

Horarios de la yincana por Málaga

Una iniciativa que llevará a los participantes a recorrer toda la ciudad en busca de distintos paquetes sorpresas que les permitirá ganar entradas gratis al museo, un pase anual para poder ir durante todo el año al Museo del Videojuego e, incluso, videoconsolas.

Varias personas visitan el Museo del Videojuego en la capital.

Esta actividad se llevará a cabo este viernes 30 de enero y contará con tres tramos horarios diferentes: uno disponible de 12.00 a 14.00 horas, otro de 15.00 a 18.00 horas y, otro, de 18.00 a 20.00 horas.

Esto es lo que tienes que hacer para participar

En cada uno de estos pases, los participantes podrán ganar tanto las entradas y el pase anual al museo como la videoconsola, que será una Nintendo Switch 2. "Pero cada 'drop' tendrá un único ganador, así que hay que estar muy atento", aseguran desde el centro.

Para poder participar, será necesario tener descargada la aplicación de OXO Museo del Videojuego Málaga y seguir las pistas que el museo irá publicando en sus historias de Instagram.

Visitas al Museo del Videojuego OXO de Málaga, en agosto de 2023

Entradas a 5 euros para malagueños

Pero esta no será la única iniciativa que llevará a cabo este museo que ha recibido a más de 414.000 visitantes en los últimos tres años, sino que también ofrece entradas a precio reducido para los malagueños.

De ese modo, tanto los malagueños como los residentes en la ciudad y provincia podrán adquirir sus entradas, tanto online como en taquilla, por cinco euros hasta el próximo 1 de febrero.

Para ello, deberán enseñar su DNI o el documento que acredite que residen en Málaga, lo que les permitirá disfrutar de una amplia rebaja en sus entradas, ya que podrán comprarlas por 5 euros en lugar de su precio habitual, que es de 15 euros. Una experiencia que podrán disfrutar en el horario de visita de OXO Museo del Videojuego Málaga, que es de lunes a domingo de 11.00 a 22.00 horas.

Málaga se convierte en un videojuego con la yincana más 'friki': hay que recorrer toda la ciudad para ganar videoconsolas y entradas

