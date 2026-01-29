Málaga logra en 2025 la mayor creación de sociedades mercantiles de toda la serie histórica, con el negocio inmobiliario a la cabeza

El ritmo de creación de empresas en Málaga ha marcado en 2025 las cifras más altas de toda la serie histórica de esta estadística (que arranca en 2001), ratificando de nuevo la actual pujanza de la actividad económica. El pasado ejercicio registró la creación de 8.013 nuevas sociedades mercantiles, a una media de más de casi 670 al mes y mejorando un 6,7% las cifras del mismo periodo del pasado año, según los datos publicados del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Málaga ya registró en 2024, a cierre de año, un total de 7.509 nuevas firmas constituidas, lo que supuso la cifra más alta desde 2004 (cuando comenzaba la época de bonanza económica de inicios de este siglo). Las cifras, en este recién concluido 2025, han crecido de nuevo y pulverizan todos los registros, evidenciando el buen momento de la economía provincial.

Por sectores, el segmento de actividades inmobiliarias y construcción, el comercio y el de los servicios vinculados al ámbito turístico se vuelven a confirmar, como ya hicieron este pasado 2024 como los motores empresariales, concentrando, de nuevo, la mayor parte de las constituciones en Málaga.

El negocio inmobiliario, la actividad que lidera el crecimiento

Según los datos del IECA, los negocios de gestión e intermediación inmobiliaria son, en concreto, el segmento más destacado en 2025 (han sido 1.526 nuevas empresas), seguidas de las sociedades dedicadas al comercio al por mayor y al por menor (573 en el primer caso y 500 en el segundo, lo que suma un total 1.073); las de construcción de edificios (757) o de construcción especializada (306), para un total de 1.063 en el ámbito constructor; y la rama de servicios de comidas y bebidas (que suma 785).

Cabe destacar también, aunque a más distancia, segmentos como las actividades de servicios financieros (348); consultoría y gestión empresarial (316), la programación y consultoría relacionada con la informática (263) y los servicios de alojamiento (171).

Málaga vuelve a estar en 2025 además, como es habitual, a la cabeza de Andalucía en cuanto a creación de sociedades mercantiles, con un 37,1% de las 21.506 que se han constituido en la comunidad. La segunda es Sevilla con 4.645 (21,5%).

El capital desembolsado en Málaga en la creación de estas nuevas sociedades ha sido de 2025 de 273,3 millones de euros, lo que supone un 23,3% del total invertido a nivel andaluz (1.171 millones). Se percibe así que los negocios creados en Málaga, aunque numerosos, siguen siendo de escasa dimensión, con una media de capital por sociedad de 34.100 euros.

Un saldo positivo

Por otro lado, la cifra de creación de empresas en este 2025 continúa mostrando un volumen muy superior al de empresas disueltas, lo que certifica que el saldo empresarial continúa de la provincia claramente aumentando: así, frente a las 8.013 constituciones acumuladas sólo ha habido 1.505 disoluciones.

En 2024, el número de compañías que echaron el cierre (unas 1.400 en todo el ejercicio) también fue muy inferior al empresas creadas. Por expresarlo de manera gráfica, y haciendo la debida proporción, por cada cinco empresas que se crean en Málaga sólo desaparece una.

Fortalezas y debilidades

En el debe de la provincia, cabe comentar que Málaga sigue adoleciendo de falta de dimensión en su tejido productivo general, algo que se percibe al examinar las cifras de empresas dadas de alta en la Seguridad Social. La provincia ha cerrado 2025 con un total de 59.500 compañías. Pues bien, casi el 85% del total) son micropymes de menos de diez trabajadores. En concreto, unas 31.00 sólo cuentan con uno o dos trabajadores, otras 13.200 tienen entre tres y cinco y unas 6.500 se mueven entre los seis y nueve empleados.

De hecho, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) destacaba el mes pasado, a través de su comité ejecutivo, el gran ritmo de creación de empresas y alta de autónomos en 2025, pero admitiendo que existe una importante atomización empresarial.

"El reto de la dimensión es un objetivo permanente que no alcanzamos a escalar", afirmaba el presidente de CEM, Javier González de Lara. Apenas un 0,3% de compañías malagueñas superan los 250 trabajadores.