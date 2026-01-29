Novelingo presenta en Málaga una plataforma que convierte contenidos en historias interactivas sin programar

La empresa Novelingo, fundada y dirigida por Daniel Cañete, ha presentado este jueves en Málaga una nueva plataforma, Novelingo Studio, que permite a empresas e instituciones transformar contenidos formativos y de comunicación en historias interactivas, accesibles desde cualquier dispositivo y sin necesidad de programar.

Novelingo Studio, desarrollada tras años de trabajo en el diseño de experiencias interactivas aplicadas a la formación y la comunicación, está ideada para su aplicación en distintos ámbitos clave de una organización, desde la formación interna y la comunicación corporativa hasta proyectos educativos e institucionales

También puede utilizarse, entre otros contextos, para procesos de onboarding, cultura de empresa, explicación de procedimientos internos, prevención o atención al cliente.

El encuentro ha reunido a profesionales del ámbito empresarial, educativo y del ecosistema emprendedor local, interesados en nuevas formas de comunicar, formar y transferir conocimiento dentro de las organizaciones.

"Durante años he trabajado en proyectos donde la interacción marca la diferencia. Ahora queríamos que esa forma de aprender estuviera al alcance de más equipos y más organizaciones. Novelingo Studio nace para convertir contenidos en experiencias que se entienden mejor y se recuerdan más, porque se viven", ha señalado Cañete.

Durante la presentación, el equipo ha realizado una demostración en directo en la que, con ejemplos prácticos, se ha mostrado cómo un contenido puede transformarse en una experiencia guiada en la que el usuario avanza paso a paso, toma decisiones y recibe mensajes clave adaptados a su perfil.

Novelingo desarrolla su actividad en Málaga desde el Polo Nacional de Contenidos Digitales y forma parte de programas de apoyo al emprendimiento impulsados por Málaga TechPark (PTA) y Fundación Unicaja. A lo largo de su trayectoria, la empresa también ha participado en iniciativas de aceleración y crecimiento vinculadas al ecosistema local, como La Brújula XR, hub digital de la Cámara de Comercio de Málaga.

Daniel Cañete, CEO de Novelingo, durante la presentación de Novelingo Studio en Málaga. / L. O.

Inteligencia artificial como apoyo al proceso creativo

La plataforma combina un enfoque visual sin programación con apoyo de la inteligencia artificial a lo largo del proceso creativo. A partir de indicaciones sencillas, ayuda a definir el objetivo del contenido y su público, y propone estructuras, enfoques y recursos narrativos que sirven de base para construir la historia.

Según han explicado los representantes de la compañía, el propósito es facilitar el trabajo a los equipos creativos y de contenido en una organización, manteniendo siempre el control sobre el mensaje, el tono y el estilo, y utilizando la tecnología como apoyo, no como sustitución del criterio humano.

Experiencia y evolución hacia Novelingo Studio

Daniel Cañete, fundador y CEO de Novelingo, desarrolla su actividad profesional como autónomo desde 2016, colaborando con empresas y organizaciones en el ámbito de la formación y la creación de contenidos. En 2023 impulsa Novelingo, que desde entonces ha evolucionado hacia una propuesta tecnológica orientada a facilitar la comunicación y el aprendizaje a través de experiencias interactivas.

Novelingo Studio se presenta como una herramienta de uso transversal, que puede aplicarse tanto a necesidades de formación y comunicación como a áreas de operaciones, calidad, prevención, atención al cliente o proyectos educativos e institucionales.

Alejandro Fernández y Daniel Cañete, CEO de la malagueña Novelingo. / L. O.

La compañía ha avanzado además algunas de sus capacidades actuales y futuras, entre ellas la creación de experiencias en realidad aumentada, métricas de seguimiento del uso y la interacción, trabajo colaborativo con recursos reutilizables e integración con plataformas de formación (LMS).

Proyectos culturales y educativos

El equipo de Novelingo ha desarrollado a lo largo de su corta carrera experiencias interactivas vinculadas a la divulgación cultural y educativa, como Flamenco!, Academia Alborán, La Búsqueda, Un hacker accidental, Maruja Mallo, o el recién presentado Tómbola, demostrando que la participación del usuario ayuda a comprender y a retener mejor los contenidos.