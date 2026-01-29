La parcela del futuro edificio de apartamentos turísticos en El Palo

La presidenta de la Asociación de Vecinos del Palo, Mercedes Pírez, ha pedido al Ayuntamiento de Málaga que «repiense» el destino de la parcela de las Cuatro Esquinas, en El Palo, donde se levantará un edificio de apartamentos turísticos.

La responsable vecinal ha recordado que, «cada vez que le pedimos al Distrito Este que construya viviendas sociales nos dice que no hay terreno disponible». Sin embargo, recordó que hay proyectados casi 300 chalés de lujo en el Lagarillo, y se están construyendo unos polémicos apartamentos turísticos en la calle Torre de San Telmo.

Por eso, hizo hincapié en que el Consistorio «podría repensar nuevamente el tema del edificio de las Cuatro Esquinas, y en vez de hacer un edificio turístico hacer uno de viviendas sociales; eso demostraría su empatía con el pueblo, y con la necesidad que tenemos en la actualidad, y no dejarnos fuera y excluirnos absolutamente de todo», argumentó la presidenta.

Mercedes Pírez hizo referencia a la enorme presión inmobiliaria que sufre el Distrito Este, lo que está provocando que la vivienda, «tanto en propiedad como en alquiler sea tan cara que nos va a terminar expulsando de la barriada, y nos tendremos que ir con todo el dolor del corazón».

La presidenta vecinal calificó de «muy grave» la cuestión de la vivienda en Málaga, y lamentó que el Ayuntamiento haya estado muchos años «haciendo dejación de funciones», por no aplicar su propio PGOU, que prohíbe que puedan funcionar pisos turísticos en bloques residenciales si no tienen un acceso independiente.

Por todo ello, ha reclamado que «se recalifique la parcela y se convierta en viviendas sociales, que es lo que estamos necesitando en El Palo».

Quejas por la OMAC

Mercedes Pírez también aprovechó para criticar la novedad en las Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía (OMAC) que ahora obligan «a pedir cita previa». La presidenta recordó que están siendo muchas las personas mayores que están acudiendo a la asociación en busca de ayuda, porque no tienen los conocimientos digitales para pedir cita previa.