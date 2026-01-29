El pasaje Ferrería de Heredia quiere ya el asfaltado

«Llevo con esto desde 2010 y no voy a tirar la toalla», cuenta esta semana Julio Retamero, dirigente de la Asociación de Vecinos Parque del Mar y vecino del bloque que da al pasaje Ferrería de Heredia, donde se encuentran las últimas viviendas del Bulto.

Julio Retamero recuerda que, en el pleno de febrero de 2024, todos los grupos del Ayuntamiento votaron una moción de Vox para realizar «un plan de gestión integral» de este terreno, que, según informó el propio Consistorio a finales de 2023, pertenece al Ayuntamiento y a Adif.

Durante la discusión de la moción, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, anunció que el Distrito de la Carretera de Cádiz se haría cargo de asfaltar y reordenar el aparcamiento, en la parte municipal.

Los vecinos denuncian la presencia de pájaros muertos en el pasaje de Ferrería de Heredia. / La Opinión

Casi dos años después, Julio Retamero hace balance para La Opinión: «Al pie de nuestras viviendas tenemos pozas de agua, charcos, barro, aves muertas, un ficus que es un vertedero y cero mantenimiento», lamenta.

El representante vecinal puntualiza que, las únicas mejoras en este periodo han consistido en la instalación de «dos papeleras» y en un barrido semanal que se lleva a cabo siempre que no llueve, precisa.

Pero la gran reclamación de los vecinos sigue siendo el asfaltado, para acabar con el polvo que se mete en las viviendas en cuanto llega el buen tiempo; y para terminar con el panorama actual de charcos y barro en cuanto empieza a llover.

Vecinos en un rincón de la parcela del Pasaje de Ferrería de Heredia, en 2024, tras el pleno de febrero. / A.V.

La moción de noviembre

Al ver que pasaban los meses y la parcela seguía sin asfaltarse, de la mano de una segunda moción del Vox -Julio Retamero quiere agradecer a este grupo municipal el interés por los vecinos- en el pasado pleno de noviembre, este vecino intervino en nombre de la Asociación de Vecinos Parque del Mar.

Durante su intervención se hizo la siguiente pregunta: «¿Por qué se incumplen las cosas que se aprueban aquí?, ¿qué hay del asfaltado de esto?».

Julio Retamero recordó además que, según le explicaron responsables de la Junta de Distrito de la Carretera de Cádiz, «se asfaltaría el primer trimestre de 2025», por lo que criticó al equipo de gobierno «porque han mentido a los vecinos».

Otra vista del terrizo del Pasaje Ferrería de Heredia, esta semana. / La Opinión

Respuesta del Ayuntamiento

Le respondió el concejal del distrito, Francisco Pomares, que dio la razón a los vecinos de Ferrería de Heredia, pero aclaró que el incumplimiento se debía «a un bien mayor: usar ese espacio de acopio para las obras de la renaturalización de Huelin», a petición de la empresa encargada de las obras.

El concejal señaló que, por su ubicación era «el sitio idóneo». El compromiso, indicó, es que cuando finalicen las obras, se hará realidad por el distrito «lo acordado hace un año con la asociación de vecinos».

Aunque las obras iban a finalizar en diciembre, como informó este diario hubo una prórroga hasta bien entrado enero. Esta semana, Francisco Pomares informó de que, en la actualidad, «la empresa está desmontando la zona de acopio».