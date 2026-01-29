El proyecto europeo EIT Water para Málaga avanza en su puesta en marcha tras su comité directivo en Dinamarca

El proyecto EIT Water, la Comunidad Europea de Innovación y Conocimiento impulsada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), continúa avanzando en su puesta en marcha. En este mes de enero, representantes del nodo ibérico participaron en el Comité Directivo Europeo de EIT Water, celebrado en la nueva sede central del proyecto en Aarhus, Dinamarca. Entre ellas figura Málaga, una de las ocho ciudades europeas elegidas el pasado mes de noviembre para albergar una sede de los centros de co-localización (CLCs).

En representación del nodo ibérico han asistido al encuentro la concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, Penélope Gómez, y el director de Proyectos e Innovación de la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV), Mariano Morán. Su participación refuerza el compromiso de Málaga y de las entidades españolas con el desarrollo de esta iniciativa estratégica a escala europea.

La reunión congregó a líderes clave del ecosistema europeo de la innovación en agua y centró en definir las ambiciones comunes del proyecto, establecer las prioridades estratégicas para los próximos meses y reforzar la colaboración entre los distintos centros regionales. Asimismo, se abordaron las primeras líneas de actuación para impulsar soluciones innovadoras de alto impacto que den respuesta a los grandes retos hídricos de Europa.

Activación de los ocho centros CLSs

"Este encuentro en Aarhus supone un nuevo hito tras el lanzamiento oficial del proyecto y marca el inicio de una fase decisiva orientada a la activación de los ocho centros regionales (CLCs) y al despliegue de programas de innovación, emprendimiento y transferencia de conocimiento", ha explicado este jueves Gómez, que ha destacado el papel de Málaga como nodo estratégico del proyecto en su apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la sostenibilidad del agua.

Por su parte, Mariano Morán ha resaltado que ya en estos primeros meses la iniciativa ha despertado "un gran interés" entre las empresas y startups del ecosistema de innovación vinculadas al ciclo del agua, lo que refuerza el potencial de EIT Water como "palanca para acelerar soluciones disruptivas y generar impacto real en el territorio".

A través de su red de centros regionales, entre los que se encuentra Málaga como sede del nodo ibérico, la iniciativa promueve la colaboración entre los sectores académico, empresarial y público para construir un futuro más sostenible y resiliente en torno al recurso hídrico.

Campus de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), que lidera el proyecto EIT Water. / L. O.

"La participación del nodo ibérico en este Comité Directivo Europeo consolida el posicionamiento de Málaga como referente en innovación y sostenibilidad hídrica, y refuerza su papel activo en la gobernanza y desarrollo de una de las principales iniciativas europeas en el ámbito del agua". señala Innova IRV.

Sobre EIT Water

El proyecto contará con una financiación de 356 millones de euros, de los cuales 5 millones se destinarán a su puesta en marcha durante el primer año. Además, prevé atraer 192 millones adicionales de inversión privada lo que le supondría un presupuesto de 548 millones. Para el nodo ibérico, con sede en Málaga, se estima una ayuda de 44,5 millones de euros y una inversión inducida de 68,5 millones.

El EIT Water nace con el objetivo de impulsar soluciones innovadoras frente a los principales desafíos ambientales, económicos y sociales vinculados a la gestión del agua. A través de sus ocho centros regionales —ubicados en Aarhus (Dinamarca), Leeds (Reino Unido), Berlín (Alemania), Amberes (Bélgica), Viena (Austria), Šibenik (Croacia), Málaga (España) y Varna (Bulgaria)—, la iniciativa busca fomentar la colaboración entre los sectores académico, empresarial y público para construir un futuro más sostenible y resiliente en torno al recurso hídrico.

El programa aspira a apoyar más de 1.300 startups y scaleups vinculadas al sector del agua, evitar pérdidas económicas de hasta 1.200 millones de euros derivadas de la degradación de ecosistemas, y desarrollar más de 200 innovaciones además de crear al menos 50 nuevas empresas antes de 2033.