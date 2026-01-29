El PSOE exige una auditoría independiente en SMASSA tras acudir la empresa a la Fiscalía por sobrecostes de hasta el 90%

El PSOE llevará este viernes al Pleno del Ayuntamiento de Málaga una moción para exigir una auditoría completa e independiente sobre la gestión de contratos en la Sociedad Municipal de Aparcamientos (SMASSA), después de que la propia empresa pública haya acudido a la Fiscalía por la detección de sobrecostes de hasta el 90% en facturas de servicios externalizados. La petición del grupo municipal socialista llega en plena sacudida política y administrativa en la sociedad municipal, que gestiona millones de euros y que ahora se encuentra bajo el foco tras la entrega de documentación al Ministerio Público para que investigue posibles anomalías en la contratación.

Según fuentes vinculadas a la empresa, SMASSA remitió documentación a la Fiscalía a principios de esta semana tras los resultados de varias auditorías externas realizadas sobre contratos de los ejercicios 2024 y 2025. Los informes se basaron en un muestreo que detectó sobrecostes en facturas y otras cuestiones asociadas a la gestión de esos servicios.

Entre los contratos analizados figura el desguace municipal de Los Asperones, uno de los servicios señalados en el análisis interno.

Suspensión del jefe de Servicio encargado de los contratos

De manera paralela al traslado a Fiscalía, SMASSA ha abierto un expediente disciplinario al jefe de Servicio responsable de los contratos investigados, identificado como E. Z., que dispone de 15 días para presentar alegaciones. Además, desde el 16 de enero se encuentra suspendido de empleo.

Para el PSOE, este paso confirma que el caso no se limita a “errores administrativos”, sino que existen indicios suficientemente serios como para exigir máxima transparencia y una investigación completa.

En su moción, el grupo socialista defiende que las auditorías externas conocidas hasta ahora, basadas en muestreos, no bastan para despejar dudas y reclama una revisión integral de la contratación y la facturación en SMASSA. El objetivo, sostienen, es determinar el alcance real de los sobrecostes, aclarar si existe un patrón de irregularidades y depurar responsabilidades.

El PSOE también reclama que la documentación enviada a Fiscalía sea puesta en conocimiento de los órganos de gobierno de la sociedad y que se refuercen los mecanismos de control y fiscalización.

Petición de información y presión sindical

Los socialistas han solicitado información al equipo de gobierno tras conocer la suspensión del jefe de Servicio. En paralelo, el comité de empresa de SMASSA venía reclamando desde hace meses datos sobre la facturación de empresas externas, al sospechar que se estaban destinando recursos a contrataciones con costes desproporcionados mientras se mantenían carencias en servicios y plantilla.

El debate llega al Pleno

La moción se debatirá este viernes en el pleno, donde el PSOE pedirá que se impulse una auditoría independiente y que se adopten medidas para garantizar que no se oculten informes ni documentación relevante en una sociedad municipal "clave para la gestión de aparcamientos y servicios asociados en Málaga".

Con la Fiscalía ya en escena, el grupo socialista sostiene que el Ayuntamiento debe dar “un paso más” para esclarecer los hechos con una investigación completa y asegurar que el dinero público se gestiona con transparencia y sin sombras de duda.

Ataques de Con Málaga

El grupo municipal Con Málaga también se suma a las críticas a la gestión de SMASSA. Su portavoz adjunta, Toni Morillas, ha asegurado que “SMASSA es un pozo sin fondo” y ha denunciado que la información conocida apunta a un “sistema de presuntas irregularidades y de presunta corrupción” ante el que el equipo de gobierno del PP “no solo no ha hecho nada”, sino que “ha sido el máximo responsable” al haberse producido bajo su mandato.

Morillas se pregunta “por qué no se actuó antes, quién miró hacia otro lado y quiénes se han beneficiado” de los sobrecostes de más del 90%, y vincula este caso a otras polémicas anteriores en la empresa, recordando que el exgerente Manuel Díaz está siendo investigado judicialmente. Con Málaga reclama también una comisión de investigación “urgente”, además de ceses y dimisiones de responsables políticos, al considerar que está en juego el dinero público de los malagueños.