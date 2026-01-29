El Puerto de Málaga afianza su crecimiento con un tráfico de 5,6 millones de toneladas en 2025

El Puerto de Málaga afianzó su crecimiento durante el año pasado, con un tráfico de 5,6 millones de toneladas que supone un incremento del 24,3% respecto al año anterior y un nuevo récord histórico para el recinto portuario.

Así lo defendieron el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio y el director del organismo público, José Moyano, al presentar los datos de cierre del ejercicio 2025, "marcado por el crecimiento del movimiento de mercancías, la consolidación económica, el impulso a la innovación y el compromiso con la sostenibilidad", según recalcaron.

El que más crece de España

El dato de los 5,6 millones de tonelada también convierte a Málaga, por segundo año consecutivo, en el puerto de mayor crecimiento del sistema portuario español en lo que al movimiento de mercancías se refiere.

Y en lo que al tráfico de contenedores se refiere, el Puerto de Málaga movió 3,8 millones de toneladas en 2025, lo que implicó una subida un 51,3% en relación a 2024.

Asimismo, de los datos aportados en el balance, se desprende que el tráfico de importación y exportación creció un 50,2% "impulsado, muy especialmente, por el aumento de las exportaciones". Así, este notable incremento se atribuye a "una mejora en más de un 30% de la conectividad internacional, con líneas regulares que conectan Málaga con Europa, África, Norteamérica y Asia", de modo que "refuerzan su posición estratégica en las principales rutas marítimas".

Cruceros

El tráfico de cruceros cerró el año con 570.481 pasajeros y 331 escalas, lo que representa incrementos del 21,3 % y el 19 %, respectivamente. De hecho, en 2024 se habían totalizado 469.949 pasajeros y 278 escalas.

Por su parte, la línea regular Málaga–Melilla atrajo a 365.503 pasajeros, un 0,7 % más que en 2024. También creció un 2,1% el número de vehículos en régimen de pasaje, con un movimiento de 82.891 unidades.

Importación de vehículos nuevos

La importación de vehículos nuevos deparó, también por segundo año consecutivo, una cifra récord. El recinto portuario malagueño movió 109.797 unidades, con el crecimiento de un 26,9% respecto al año anterior.

Graneles sólidos

El Puerto de Málaga movió 1,08 millones de toneladas de graneles sólidos, con un leve descenso del 14,1% motivado, principalmente, por la reducción del tráfico agroalimentario y de clínker.

Balance económico

El crecimiento de la actividad portuaria se traduce en un cierre económico que, según defendió Carlos Rubio, refleja la solidez actual de la actividad portuaria, con unos ingresos de explotación de 21,9 millones de euros y un resultado del ejercicio de 6,8 millones de euros, que duplica la cifra alcanzada el año anterior.

A la vez que destacó las subidas en el tráfico de mercancías y en el de cruceros, Rubio enfatizó el impacto en la economía del Puerto de los crecimientos experimentados en estas y otras actividades.

"Desde el bajón en 2020, por las consecuencia de la pandemia, la línea siempre ha sido ascendente y ha tenido cifras positivas cada año, hay ingresos diversificados que vienen de fuentes muy distintas y eso nos está permitiendo tener una fuerte estabilidad y tener suficientes recursos para acometer un importante plan de inversiones", añadió Rubio.

Al repasar los hitos del año pasado, el presidente de la Autoridad Portuaria no pasó por alto el concierto de Robbie Williams con motivo del bautizo del lujoso crucero Main Schiff, que celebró su escala inaugural en la ciudad andaluza. "Ya hay ofertas de otras compañías de cruceros para presentar nuevos barcos aquí", celebró.

Mercancía hortofrutícola

Durante la comparecencia, el director del organismo público, José Moyano, expuso los avances vinculados al compromiso del Puerto de Málaga "con la innovación y la sostenibilidad". Entre las conclusiones que desgranó, Moyano resaltó que el recinto se ha "especializando en el perecedero", sobre todo en la "mercancía hortofrutícola refrigerada, que necesita unos trámites ágiles".

Y, además, explicó que con el objetivo de continuar impulsando las operaciones logísticas en el Puerto de Málaga, durante el pasado ejercicio la Autoridad Portuaria avanzó en proyectos estratégicos como el nuevo Puesto de Control Fronterizo, que permitirá agilizar la inspección y control de mercancías; y también en la construcción de una nueva nave frigorífica, destinada a potenciar el tráfico de productos refrigerados, especialmente hortofrutícolas.

En el ámbito de la innovación, la Autoridad Portuaria ha consolidado su sistema de gestión mediante el Port Community System (PCS), avanzando en la automatización de procesos administrativos, la supervisión integral de las operaciones y la mejora de la comunicación entre agentes.

Y, en materia de sostenibilidad, el Puerto de Málaga llevó a cabo en 2025 la primera operativa de suministro de GNL a un buque de mercancías mediante Ship to Ship en España, en línea con su apuesta por combustibles más limpios. Igualmente, se licitó la adquisición de nuevos equipos de monitorización de la calidad del aire, para medir los principales gases de efecto invernadero y partículas en suspensión.

Durante la realización del balance anual, también se destacó que "durante el ejercicio 2025, la Autoridad Portuaria continuó su compromiso con la transparencia, la ética y buen gobierno, con la implementación y actualización de medidas de control interno relacionadas con anticorrupción, políticas de cumplimiento y control financiero, sistema interno de información, canal de denuncias accesible desde la nueva sede electrónica y formación al personal y equipo directivo, entre otras".