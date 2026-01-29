Los servicios de oncología de los hospitales públicos de Málaga son reconocidos como ‘excelentes’

Nuevo hito en la sanidad pública malagueña. Los servicios de Oncología Médica de los hospitales universitarios Virgen de la Victoria y Regional de Málaga han sido reconocidos con una de las acreditaciones más prestigiosas a nivel mundial.

Se trata de la certificación QOPI (Quality Oncology Practice Initiative), uno de los sellos de calidad de mayor prestigio internacional en el ámbito de la oncología, como ha destacado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia en un comunicado.

Esta distinción es concedida por la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO), en colaboración con la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), y reconoce el compromiso del centro con la excelencia asistencial y la mejora continua en la atención a pacientes con cáncer.

Exhaustiva evaluación

Conseguir esta acreditación QOPI no es sencillo. Solo se concede tras un “exhaustivo proceso de evaluación” que verifica el cumplimiento de elevados estándares de calidad en áreas clave como la planificación terapéutica, la prescripción y administración segura de la quimioterapia, la preparación de medicamentos, el seguimiento clínico de los pacientes y la formación continuada de los profesionales.

“La obtención del sello QOPI sitúa a nuestros servicios de Oncología en la vanguardia internacional”, ha subrayado el catedrático Emilio Alba, hasta ahora jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria.

Respaldo internacional

“Es un reconocimiento al rigor clínico de nuestros profesionales y, sobre todo, una garantía para el paciente de que recibe un tratamiento bajo los más estrictos parámetros de seguridad y evidencia científica, que se traducen en un aumento de la supervivencia y en la calidad de vida”, ha explicado el doctor Alba, que ha resaltado la relevancia de este hito para la sanidad malagueña.

Por su parte, el jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Regional Universitario de Málaga, Álvaro Montesa, ha señalado que “esta certificación es el resultado del trabajo riguroso y coordinado de todo el equipo y supone un respaldo internacional a nuestro modelo de atención oncológica, basado en el paciente, la seguridad clínica y la mejora permanente de los procesos asistenciales”.

“El QOPI no solo reconoce el esfuerzo de los profesionales y refuerza nuestro posicionamiento como centro de referencia, sino que también nos permite compararnos con los mejores estándares internacionales y seguir avanzando en la calidad de la atención oncológica”, ha remarcado el doctor Montesa.

Servicio de Oncología del Hospital Regional / L.O.

Objetivo del programa

El programa QOPI tiene como finalidad reducir la variabilidad clínica no justificada, impulsar la implantación de buenas prácticas y avanzar hacia una cultura organizativa centrada en la mejora continua de la calidad asistencial y en la satisfacción de pacientes y profesionales. Asimismo, desde la Junta precisan que esta certificación tiene una validez de tres años, tras los cuales debe renovarse mediante un nuevo proceso de evaluación

“Para nuestro hospital, esta acreditación supone consolidar un modelo de gestión centrado en el paciente. Refuerza nuestro compromiso con la mejora de la experiencia asistencial y nos motiva a seguir trabajando en proyectos estratégicos que sitúen a la sanidad pública de Málaga como un referente en el tratamiento integral del cáncer”, ha afirmado el director gerente del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Jesús Fernández Galán, que ha querido remarcar que este logro es fruto de una estrategia del centro orientada a la calidad.

Servicio de Oncología del Hospital Clínico / L.O.

Compromiso de los profesionales

Por su parte, el director gerente del Hospital Regional, José Antonio Ortega, ha querido agradecer la labor de los profesionales que integran los comités de tumores del centro, formados por especialistas de áreas médicas y quirúrgicas como Digestivo, Neumología, Traumatología, Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear, Anatomía Patológica, Oncología Radioterápica y Oncología Médica.

En este sentido, ha destacado que “la obtención de esta acreditación internacional refuerza el posicionamiento del Hospital Regional como centro de referencia a nivel europeo en el tratamiento del cáncer y pone en valor el compromiso de nuestros profesionales con una asistencia sanitaria de máxima calidad, segura y basada en la evidencia”.

Además, ha añadido que “este reconocimiento avala una línea de trabajo consolidada y alineada con la estrategia del Servicio Andaluz de Salud, orientada a la excelencia clínica, la evaluación continua de resultados y la mejora de la experiencia del paciente”.

A nivel internacional, más de 300 hospitales de países como Estados Unidos, Brasil, Grecia, Rumanía, Arabia Saudí o España cuentan con este reconocimiento, siendo España el segundo país con mayor número de centros acreditados.