Talleres clandestinos en el Polígono Guadalhorce: el Ayuntamiento reconoce la actividad irregular, pero las empresas le acusan por no actuar

El Polígono Industrial Guadalhorce, el mayor enclave empresarial de Málaga, convive desde hace meses con un problema enquistado, según ha denunciado la plataforma que agrupa a este colecitvo empresarial: la reparación ilegal de vehículos en plena vía pública. Una actividad que el propio Ayuntamiento de Málaga reconoce como irregular, pero ante la que no ha adoptado medidas efectivas, según denuncian las empresas afectadas.

La situación ha generado un profundo malestar en el tejido empresarial del Polígono Guadalhorce, que alerta de los riesgos para la seguridad, el deterioro del entorno urbano y el impacto directo sobre la actividad económica de la zona.

Las prácticas denunciadas se concentran especialmente en la Carretera de la Azucarera a Intelhorce, a la altura del número 78, frente a las instalaciones de Covei. En apenas 300 metros de calzada, según han denunciado en una nota, es habitual encontrar vehículos averiados estacionados durante días, coches en doble fila, piezas mecánicas ocupando la vía y reparaciones realizadas sin ningún tipo de control, incluso en fines de semana y festivos.

Las empresas advierten además de la presencia de vertidos contaminantes, como aceites usados y otros fluidos, así como del uso de herramientas y gatos hidráulicos sin medidas de seguridad, en un entorno por el que circulan trabajadores, peatones y vehículos pesados.

Los empresarios alertan del deterioro del polígono y acusa al Ayuntamiento de Málaga no no hacer nada. / Polígono Guadalhorce

Empresarios y entidades alertan del deterioro del polígono

Ante la persistencia del problema, tanto la Entidad Urbanística de Conservación (EUCC) del Polígono Guadalhorce como la asociación de mininaves del Guadalhorce, que agrupa a decenas de pymes, han trasladado escritos formales al Consistorio. A estas reclamaciones se han sumado empresas individuales que denuncian problemas de convivencia, incluyendo actos vandálicos contra vehículos de trabajadores y clientes para evitar que aparquen en las zonas utilizadas por los talleres clandestinos.

El objetivo, insisten, no es otro que "recuperar el uso normal y seguro del espacio público en una zona clave para la economía malagueña".

El Ayuntamiento reconoce la irregularidad, pero archiva el expediente

La única respuesta municipal ha llegado desde el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, tras una denuncia presentada por Covei en octubre de 2025 y ampliada en noviembre ante la falta de actuaciones. En una providencia administrativa, el Ayuntamiento de Málaga reconoce expresamente la existencia de talleres ilegales en la vía pública, pero inadmite la denuncia al considerar que los hechos no encajan en la ordenanza aplicada, procediendo al archivo de las actuaciones sin inspección ni sanción.

Para las empresas afectadas, esta decisión evidencia una falta de coordinación entre áreas municipales, al no activarse competencias clave como Movilidad, Policía Local, Inspección de Actividades o Seguridad.

La denuncia llega al SEPRONA

El conflicto ha traspasado el ámbito municipal. La Asociación Malagueña de Automoción (AMA) ha presentado una denuncia ante el SEPRONA, alertando de posibles infracciones administrativas y riesgos medioambientales, especialmente por la manipulación y vertido de residuos peligrosos fuera de instalaciones autorizadas.

Esta actuación refuerza la preocupación del sector por una actividad que, aseguran, contraviene múltiples normativas y se desarrolla con total normalidad ante la falta de control.

Antonio López Olmo, director de Covei, resume el sentir de los empresarios: “El Ayuntamiento reconoce que existen talleres ilegales, pero archiva la denuncia sin actuar. Mientras se discute una cuestión formal, la actividad continúa y el problema se agrava, afectando a la seguridad, al medio ambiente y a las empresas que cumplimos la ley”.

En la misma línea, la presidenta de la EUCC del Polígono Guadalhorce, Ana López Caparrós, subraya que “no se trata de hechos aislados, sino de una práctica organizada y reiterada que no puede normalizarse en uno de los principales parques empresariales de Málaga”.

Reclaman inspecciones y una actuación coordinada

Las entidades firmantes reclaman una intervención inmediata y coordinada, con inspecciones sobre el terreno, el cese de la actividad ilegal, el control de los vertidos y la recuperación del espacio público. Una demanda que, insisten, pasa únicamente por hacer cumplir la normativa vigente y garantizar la convivencia, la seguridad y el normal desarrollo de la actividad empresarial en el Guadalhorce.