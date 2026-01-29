El taxi de Málaga niega subidas abusivas tras el accidente de Adamuz y defiende sus tarifas reguladas

El sector del taxi en Málaga y la Costa del Sol ha salido al paso de las acusaciones que han circulado tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz, que ha causado 45 víctimas mortales y mantiene interrumpido el corredor ferroviario entre Madrid y Andalucía. La Confederación del Taxi de la Costa del Sol rechaza de forma tajante haberse aprovechado de la situación para incrementar los precios de los servicios y recuerda que las tarifas del taxi están fijadas por la administración.

La suspensión del tráfico ferroviario ha obligado a miles de viajeros a buscar alternativas por carretera, lo que ha generado un notable aumento de la demanda de transporte en ciudades como Málaga. En este contexto, algunas informaciones y mensajes difundidos en redes sociales han apuntado al sector del taxi como supuesto beneficiario económico de la tragedia, al insinuar subidas de precios aprovechando la emergencia.

Desde la Confederación consideran, y así lo han denunciado a través de un comunicado, que estas afirmaciones son “injustas y falsas” y advierten del daño reputacional que suponen para un servicio público que, insisten, opera bajo una normativa estricta.

Tarifas del taxi: precios regulados

El colectivo subraya que el taxi es un servicio público regulado, con tarifas oficiales aprobadas y supervisadas por las administraciones, lo que impide cualquier incremento arbitrario. “No existe margen legal para aplicar recargos discrecionales, ni siquiera en situaciones excepcionales”, recuerdan desde la organización. En este sentido, recalcan que cualquier servicio prestado durante estos días se ha realizado con los mismos precios que rigen habitualmente, sin posibilidad de modificación por parte de los profesionales.

El presidente de la Confederación del Taxi de la Costa del Sol, Miguel Ángel Martín, ha defendido el compromiso histórico del sector con la ciudadanía, recordando que el taxi ha estado presente en momentos críticos como la pandemia, atentados terroristas u otras emergencias, en los que incluso se llegaron a prestar servicios de forma altruista. “El taxi siempre ha demostrado su vocación social cuando más falta hacía”, ha señalado.

Precios dinámicos en plataformas privadas

Desde el sector del taxi también han querido marcar distancias con otras fórmulas de transporte. Apuntan, en el mismo comunicado, que algunas plataformas digitales como Uber, Cabify, Bolt o BlaBlaCar sí aplican sistemas de precios dinámicos, que incrementan automáticamente las tarifas cuando se dispara la demanda, especialmente en situaciones de fuerza mayor. Un modelo que, según denuncian, no es aplicable al taxi, precisamente por su carácter de servicio público regulado.

La Confederación del Taxi de la Costa del Sol insiste en que el taxi es “un servicio público, regulado y comprometido con la sociedad” y reitera su voluntad de seguir prestando servicio con responsabilidad y vocación social, especialmente en un momento marcado por el dolor y la conmoción.

El sector pide prudencia a la hora de difundir informaciones y reclama que no se criminalice a un colectivo que, aseguran, ha actuado con profesionalidad y respeto ante una tragedia sin precedentes.

Condolencias y solidaridad con las víctimas

Del mismo modo, los taxistas han querido trasladar un mensaje de condolencia y apoyo a las familias y allegados de las víctimas, así como su solidaridad con todas las personas afectadas por una tragedia que ha provocado una situación de emergencia en las comunicaciones ferroviarias del país.