Investigación de la UMA: estas son las lesiones más frecuentes por el uso de patinetes eléctricos en Málaga

Los accidentes de patinetes eléctricos han aumentado en los últimos años en la provincia de Málaga. Así lo constata un estudio elaborado por un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga (UMA), que se propuso analizar cuáles son las lesiones más frecuentes producidas por estos vehículos y el impacto que ha tenido el cambio normativo de tráfico de 2021, que les trasladaba de las aceras a las calles.

Para ello, han evaluado a más de 400 pacientes atendidos en Urgencias por estos golpes entre 2018 y 2022. Se trata de un estudio multidisciplinar en el que también participa el Sistema Sanitario Público Andaluz, fundamentalmente el Hospital Regional Universitario de Málaga y el Universitario Torrecárdenas de Almería, junto con profesores de la UMA de las áreas de Cirugía Ortopédica y Traumatología y Radiología, que también tiene actividad asistencial en el Regional y forman parte de Ibima Plataforma Bionand.

Los resultados, que han sido publicados en la revista científica ‘Journal of Transport & Health’, evidencian que las lesiones por patinetes eléctricos han aumentado “de forma muy marcada” con el paso de los años, según ha informado la UMA en una nota de prensa.

Cambio de tendencia

En concreto, señalan que la incidencia ha pasado de 1,7 lesiones por 100.000 habitantes en 2018 a casi 50 en 2022. Asimismo, advierten de que la nueva normativa ha traído consigo un cambio en la tendencia de los accidentes.

Equipo de investigadores de la Universidad de Málaga / L.O.

Los resultados demuestran que, tras la nueva norma, los atropellos a peatones “disminuyeron significativamente” —pasando del 10,9% al 5,2%—, pero aumentaron las colisiones con vehículos a motor: del 8,8% al 18%.

“A pesar de un mayor número de colisiones con coche, no se ha observado un aumento de la gravedad global de las lesiones”, afirma el investigador de la UMA Iskandar Tamimi, uno de los autores de este trabajo.

Lesiones más frecuentes

En cuanto a las lesiones más frecuentes, David González, del Área de Traumatología de la UMA, explica que son aquellas que afectan a cara, cabeza, cuello y extremidades. “Alrededor del 35% de las fracturas se localizan en huesos faciales”, afirma.

“Esto es debido, posiblemente, a la diferente biomecánica que supone un accidente de patinete eléctrico. Estamos hablando de que la persona va de pie sobre el patinete y con la frenada cae, y, normalmente, se golpea o la cabeza o en los miembros superiores”, aclara Almudena Pérez, investigadora de la Facultad de Medicina en un vídeo difundido por la UMA.

Por otro lado, los expertos advierten de que, aunque el uso del casco se ha incrementado con la nueva normativa, sigue siendo bajo. “Puesto que un gran porcentaje de lesiones afectan a la cara y la región maxilofacial, recomendamos el uso de un casco integral para proteger estas zonas”, manifiestan

Asimismo, alertan de que el consumo de alcohol y la conducción nocturna se asocian claramente a lesiones de mayor gravedad. “Además, hemos visto que los pacientes de mayor edad tienen lesiones de más gravedad y también el consumo del alcohol hace que tengamos lesiones más graves", añade Pérez, que resalta que estos descubrimientos pueden tener una “importante implicación a la hora de hacer recomendaciones legislativas”.

Conclusiones

“Basándonos en los resultados de nuestro trabajo, una recomendación sería, a la gente mayor de 60 años, evitar el patinete, porque tiene más riesgo de sufrir fracturas y de mayor gravedad”, pone de ejemplo Tamimi, que también aconseja evitar el consumo de alcohol siempre que se vaya a usar el patinete. “La gente se piensa que es seguro, pero, en realidad, es una falsa noción de seguridad”, añade.

En conclusión, los investigadores constatan que el cambio normativo ha tenido un efecto mixto. Por un lado, mejora la seguridad de los peatones, pero, por otro, incrementa la exposición del usuario del patinete al tráfico rodado.

El impacto de las normativas

Los autores de estos proyectos coinciden en señalar que este tipo de investigaciones son importantes porque aportan evidencia para evaluar si las normativas realmente mejoran la seguridad y permiten identificar grupos de riesgo y patrones de lesión, fundamentales para diseñar campañas preventivas. Por lo tanto, “tienen un impacto directo en la salud pública, los costes sanitarios y la planificación urbana”.

‘La epidemiología de las lesiones relacionadas con patinetes eléctricos en Málaga: efectos del cambio de las aceras a las calles bajo nuevas normas de tráfico’ parte de un Trabajo Fin de Grado de Juan Melgar, que estudió en la Facultad de Medicina de la UMA y actualmente es residente de Traumatología en el Hospital Universitario de Torrecárdenas. En el mismo también participan los doctores Enrique Guerado, Almudena Pérez y David García de Quevedo.