Gastronomía
Bruselas aprueba la "Miel de Málaga" como Denominación de Origen Protegida
La miel producida en Málaga, que ahora cuenta con DOP, se distingue por la combinación de factores climáticos y geográficos que influyen en su sabor y maduración
EFE
La Comisión Europea ha aprobado la incorporación de la "Miel de Málaga" a su registro de Denominación de Origen Protegida (DOP), informó esa institución este viernes. La "Miel de Málaga" es elaborada por las abejas a partir del néctar de las flores o de las secreciones procesadas de las partes vivas de las plantas de la provincia de Málaga.
La miel "debe clasificarse por su origen botánico, ya sea floral, vegetal o miel de mielada", indicó Bruselas en un comunicado.
La misma institución señaló que "la diversidad geográfica y climática de Málaga da lugar a ocho variedades diferentes (una multifloral y siete monoflorales) que se distinguen por sus singulares aromas y sabores afrutados y florales, que incluyen, en particular, notas amargas, astringentes, ácidas y saladas que contrastan con el dulzor característico de la miel".
Las temperaturas cálidas de la zona "aceleran la pérdida de humedad en el panal, acelerando la maduración y, por consiguiente, la cosecha" de la «Miel de Málaga».
Además, señaló Bruselas, las largas horas de sol en esta provincia permiten que las colmenas estén activas durante más tiempo, lo que significa que los apicultores pueden extraer miel varias veces al año.
Esta nueva designación se suma a los más de 3.900 nombres protegidos que ya figuran en la base de datos de eAmbrosia.
Las variedades recogidas en la DOP “Miel de Málaga”
- Milflores: procedente de praderas y zonas de montaña, sin una floración dominante. Presenta una amplia gama de matices aromáticos y gustativos, como una auténtica fotografía sensorial del paisaje en un momento del año. Es una miel versátil, ideal para bebidas, desayunos y maridajes con todo tipo de postres.
- Azahar: obtenida del néctar de la flor de los cítricos, especialmente en el Valle del Guadalhorce. De color claro, sabor dulce y aroma floral muy característico. Combina especialmente bien con infusiones y productos lácteos como yogur o queso fresco.
- Romero: típica de los paisajes mediterráneos, abundante en toda la provincia y especialmente en la Axarquía. Es una miel muy clara, de aroma floral delicado y poco persistente, con sabor dulce. Suele cristalizar finamente en poco tiempo.
- Tomillo: presente en toda la provincia y abundante en los Montes de Málaga. De color ámbar, aroma intenso y persistente con notas fenólicas, y sabor dulce con matices ácidos. Rica en vitamina C, marida bien con quesos curados y guisos de carnes.
- Eucalipto: procedente de árboles plantados habitualmente en riberas de ríos. Miel de color ámbar, sabor dulce y aroma muy singular que recuerda a madera mojada. Ideal para acompañar alimentos de sabor intenso.
- Castaño: característica del entorno de la Sierra de las Nieves. De color ámbar oscuro, aroma a madera seca y sabor claramente amargo. Excelente para carnes de caza, aderezos de ensaladas y combinación con frutos secos.
- Aguacate: propia del cultivo subtropical de la costa sur de la provincia. Produce una miel única, muy oscura, casi negra, con aroma floral afrutado y un sabor dulce con sorprendentes notas saladas
- Mielato de bosque: procede de las secreciones azucaradas de las bellotas en crecimiento de árboles y arbustos del género Quercus del bosque mediterráneo. Es una miel muy oscura, fluida y de cristalización escasa, con aroma floral, notas de cereales malteados y un sabor dulce atenuado con matices salinos.
