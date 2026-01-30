Bruselas aprueba la "Miel de Málaga" como Denominación de Origen Protegida

La Comisión Europea ha aprobado la incorporación de la "Miel de Málaga" a su registro de Denominación de Origen Protegida (DOP), informó esa institución este viernes. La "Miel de Málaga" es elaborada por las abejas a partir del néctar de las flores o de las secreciones procesadas de las partes vivas de las plantas de la provincia de Málaga.

La miel "debe clasificarse por su origen botánico, ya sea floral, vegetal o miel de mielada", indicó Bruselas en un comunicado.

La misma institución señaló que "la diversidad geográfica y climática de Málaga da lugar a ocho variedades diferentes (una multifloral y siete monoflorales) que se distinguen por sus singulares aromas y sabores afrutados y florales, que incluyen, en particular, notas amargas, astringentes, ácidas y saladas que contrastan con el dulzor característico de la miel".

Las temperaturas cálidas de la zona "aceleran la pérdida de humedad en el panal, acelerando la maduración y, por consiguiente, la cosecha" de la «Miel de Málaga».

Además, señaló Bruselas, las largas horas de sol en esta provincia permiten que las colmenas estén activas durante más tiempo, lo que significa que los apicultores pueden extraer miel varias veces al año.

Esta nueva designación se suma a los más de 3.900 nombres protegidos que ya figuran en la base de datos de eAmbrosia.