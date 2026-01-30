Desvíos de tráfico de Armengual de la Mota e Hilera por las obras del Metro

Las obras de la prolongación del Metro de Málaga al Hospital Civil abordarán este domingo, 1 de febrero, una nueva fase en los desvíos de tráfico en Armengual de la Mota, para avanzar en la reurbanización de la superficie de este neurálgico nudo de la capital, ocupada por las obras de ampliación del suburbano en su primer tramo de Guadalmedina a Hilera.

De esta forma, se van a reordenar la circulación de tráfico en el cruce entre Armengual de la Mota y calle Hilera, desplazando los dos carriles en sentido Sur hacia el lateral izquierdo donde se sitúa el Banco de Santander, aunque conservando todos los movimientos actuales de tráfico, incluido el sentido hacia el este de la calle Hilera.

Para ello, la unión temporal de empresas que acomete este primer tramo está adaptando la semaforización y la señalización a la nueva configuración de los desvíos, en coordinación con el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga. El desplazamiento de los dos carriles de tráfico hacia el lateral izquierdo liberará la zona central entre las dos calzadas en Armengual de la Mota, pudiendo de esta forma afrontar los trabajos de reurbanización que devolverán la zona su configuración inicial de antes de las obras.

Hormigonado en la calle Hilera durante las obras del metro de Málaga. / L.O

Además de todos los movimientos actuales de tráfico, también se va a conservar la posición actual de los pasos de peatones en Armengual de la Mota y en la calle Hilera. Los itinerarios peatonales se tendrán que ir ajustando en función de los trabajos de reurbanización, garantizando siempre la accesibilidad a los locales comerciales, las viviendas y garajes.

Una vez habilitados los nuevos desvíos de tráfico comenzarán los trabajos de reurbanización, que consisten en la pavimentación de calzada y parterres, con drenajes, red de riegos y plantaciones en su configuración definitiva. Si fuera necesario llevar a cabo estrechamientos puntuales de la calzada para ejecutar algunos trabajos de conexiones de servicios, se harán evitando los horarios de mayor afluencia de tráfico.

La parte del pasaje Compositor Lehmberg Ruiz que ha estado ocupada por las obras también va a beneficiarse de una renovación, con la reposición de la configuración anterior a los trabajos de ampliación del metro.

La ampliación del Metro de Málaga consta de una longitud de 1,8 kilómetros y tres estaciones (Hiera, Trinidad y Hospital Civil), y atenderá al distrito de Bailén-Miraflores, el cuarto más poblado de la capital con 60.000 habitantes, si bien en su inicio recorre también los distritos Cruz de Humilladero y Centro. Además, dará cobertura a equipamientos sanitarios de primer nivel, como el Hospital Civil y el Materno, así como el futuro tercer hospital de Málaga, denominado “Virgen de la Esperanza”, que se levantará sobre la trasera del Hospital Civil.