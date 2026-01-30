Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Armengual de la MotaAlta velocidadCajeroVirusAemetDesaparecidoZBELuna de nieveCOAC
instagramlinkedin

Sucesos

Encerrona en el súper: Así han robado dinero a una mujer mientras hacía la compra en Fuengirola

La Policía Nacional ha detenido a la presunta autora, que ha contado con la ayuda de una compinche para distraer a la víctima

Detenida una mujer en Fuengirola por robar a otra mientras compraba en un supermercado

Detenida una mujer en Fuengirola por robar a otra mientras compraba en un supermercado

La Opinión

Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional este viernes en Fuengirola como presunta autora de un hurto a una mujer mientras esta realizaban la compra en un supermercado de la localidad. El arresto ha sido posible gracias a las cámaras de videovigilancia del establecimiento, que han registrado claramente cómo la primera acechaba a la víctima con la ayuda una compinche.

Las imágenes muestran a la arrestada, siempre a la espalda de la víctima y ataviada con un pañuelo, esperando la entrada en acción de una tercera mujer que ofrece su ayuda a la segunda para elegir un producto en una de las estanterías. Tras varios intentos, miradas a un lado a otro para asegurarse de que nadie la ve y fingido interés por los productos de otro estante, la ladrona lanza el ataque definitivo cuando su compinche abraza a la víctima, que se muestra muy agradecida por la ayuda sin darse cuenta de que le acaban de arrebatar el sobre con dinero en efectivo que llevaba en el bolso. Una vez denunciados los hechos, la Policía Nacional ha revisado las imágenes y ha detenido a la presunta autora, de 46 años.

Noticias relacionadas

Aumentar la vigilancia

La Comisaría Provincial de Málaga ha hecho un llamamiento para estar prevenidos ante hechos de este tipo. Por ello, pide aumentar la vigilancia y sospechar de acercamientos exagerados de personas desconocidas que ofrecen ayuda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
  2. El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
  3. Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
  4. Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
  5. El restaurante del Centro de Málaga con casi dos siglos de historia por el que pasaron Picasso, Dalí y Lorca
  6. Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
  7. Málaga Nostrum se reinventa con más de 60 millones de inversión: estas son las fechas de apertura de los nuevos centros
  8. Avisos rojos sin incidencias graves: Málaga exigirá a la Aemet mayor precisión en las alertas por lluvia

Teatro, música, danza y poesía en la cuarta edición del festival Autóctonxs en el Teatro del Soho

Del 1 al 15 de febrero: entradas gratis a los principales museos de Málaga para los donantes de sangre

Del 1 al 15 de febrero: entradas gratis a los principales museos de Málaga para los donantes de sangre

Encerrona en el súper: Así han robado dinero a una mujer mientras hacía la compra en Fuengirola

La gobernanza del dato y la automatización de decisiones marcarán la evolución de las ciudades inteligentes, según el Smart City de Málaga

La gobernanza del dato y la automatización de decisiones marcarán la evolución de las ciudades inteligentes, según el Smart City de Málaga

El PP clama contra el "abandono" de los trenes en Málaga: "Lo dicen usuarios, maquinistas e interventores"

El PP clama contra el "abandono" de los trenes en Málaga: "Lo dicen usuarios, maquinistas e interventores"

Málaga creará un premio educativo en memoria de Jesús Saldaña, fallecido en la tragedia de Adamuz

Málaga creará un premio educativo en memoria de Jesús Saldaña, fallecido en la tragedia de Adamuz

El PP acusa a la oposición de “generar miedo” y niega riesgos pese a las ITE desfavorables en 62 edificios municipales

El PP acusa a la oposición de “generar miedo” y niega riesgos pese a las ITE desfavorables en 62 edificios municipales

Daniel Parra expone en el MVA su visión plástica de las ciudades de Antonio Machado y su relación con el 27

Tracking Pixel Contents