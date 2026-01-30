Encerrona en el súper: Así han robado dinero a una mujer mientras hacía la compra en Fuengirola

Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional este viernes en Fuengirola como presunta autora de un hurto a una mujer mientras esta realizaban la compra en un supermercado de la localidad. El arresto ha sido posible gracias a las cámaras de videovigilancia del establecimiento, que han registrado claramente cómo la primera acechaba a la víctima con la ayuda una compinche.

Las imágenes muestran a la arrestada, siempre a la espalda de la víctima y ataviada con un pañuelo, esperando la entrada en acción de una tercera mujer que ofrece su ayuda a la segunda para elegir un producto en una de las estanterías. Tras varios intentos, miradas a un lado a otro para asegurarse de que nadie la ve y fingido interés por los productos de otro estante, la ladrona lanza el ataque definitivo cuando su compinche abraza a la víctima, que se muestra muy agradecida por la ayuda sin darse cuenta de que le acaban de arrebatar el sobre con dinero en efectivo que llevaba en el bolso. Una vez denunciados los hechos, la Policía Nacional ha revisado las imágenes y ha detenido a la presunta autora, de 46 años.

Aumentar la vigilancia

La Comisaría Provincial de Málaga ha hecho un llamamiento para estar prevenidos ante hechos de este tipo. Por ello, pide aumentar la vigilancia y sospechar de acercamientos exagerados de personas desconocidas que ofrecen ayuda.