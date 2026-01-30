Sorteos
El Euromillones deja este viernes un premio de un millón de euros en Málaga
En la segunda categoría hay un boleto acertante validado en la Administración de Loterías número 1 de Ardales
EP
Málaga
El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 30 de enero, ha dejado un premio de un millón de euros en Málaga, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código XKD54190, ha sido validado en la Administración de Loterías número 59 de Málaga, situada en la calle Mármoles, 41.
Ardales
Cabe enmarcar que, en la segunda categoría, en España existe un boleto acertante (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Ardales (Málaga), situada en Real, 30.
Asimismo, existe un boleto acertante de primera categoría (5 aciertos + 2 estrellas), que ha alcanzado un total de 123.555.827 millones y ha sido validado en Bélgica.
