Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBEMetroAlta velocidadDesliz eróticoVirusMálaga CFAemetCuerpo BenalmádenaPaella gigante
instagramlinkedin

Sorteos

El Euromillones deja este viernes un premio de un millón de euros en Málaga

En la segunda categoría hay un boleto acertante validado en la Administración de Loterías número 1 de Ardales

Administración de Loterías número 59 de Málaga, situada en la calle Mármoles, 41

Administración de Loterías número 59 de Málaga, situada en la calle Mármoles, 41 / L.O.

EP

Málaga

El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 30 de enero, ha dejado un premio de un millón de euros en Málaga, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código XKD54190, ha sido validado en la Administración de Loterías número 59 de Málaga, situada en la calle Mármoles, 41.

Interior de la Administración de Loterías número 1 de Ardales.

Interior de la Administración de Loterías número 1 de Ardales. / l.o.

Ardales

Cabe enmarcar que, en la segunda categoría, en España existe un boleto acertante (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Ardales (Málaga), situada en Real, 30.

Noticias relacionadas

Asimismo, existe un boleto acertante de primera categoría (5 aciertos + 2 estrellas), que ha alcanzado un total de 123.555.827 millones y ha sido validado en Bélgica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
  2. Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
  3. El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
  4. Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
  5. El restaurante del Centro de Málaga con casi dos siglos de historia por el que pasaron Picasso, Dalí y Lorca
  6. Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
  7. Avisos rojos sin incidencias graves: Málaga exigirá a la Aemet mayor precisión en las alertas por lluvia
  8. Málaga Nostrum se reinventa con más de 60 millones de inversión: estas son las fechas de apertura de los nuevos centros

El Euromillones deja este viernes un premio de un millón de euros en Málaga

El Euromillones deja este viernes un premio de un millón de euros en Málaga

Encerrona en el súper: Así han robado dinero a una mujer mientras hacía la compra en Fuengirola

Identificado el cuerpo encontrado en un cuarto de contadores de Benalmádena: llevaba casi un mes desaparecido

Identificado el cuerpo encontrado en un cuarto de contadores de Benalmádena: llevaba casi un mes desaparecido

¿Por qué el metabolismo funciona diferente entre hombres y mujeres? Un estudio de Ibima tiene la respuesta

¿Por qué el metabolismo funciona diferente entre hombres y mujeres? Un estudio de Ibima tiene la respuesta

Teatro, música, danza y poesía en la cuarta edición del festival Autóctonxs en el Teatro del Soho

Del 1 al 15 de febrero: entradas gratis a los principales museos de Málaga para los donantes de sangre

Del 1 al 15 de febrero: entradas gratis a los principales museos de Málaga para los donantes de sangre

La gobernanza del dato y la automatización de decisiones marcarán la evolución de las ciudades inteligentes, según el Smart City de Málaga

La gobernanza del dato y la automatización de decisiones marcarán la evolución de las ciudades inteligentes, según el Smart City de Málaga

El PP clama contra el "abandono" de los trenes en Málaga: "Lo dicen usuarios, maquinistas e interventores"

El PP clama contra el "abandono" de los trenes en Málaga: "Lo dicen usuarios, maquinistas e interventores"
Tracking Pixel Contents