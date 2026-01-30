El proyecto Eventwall, ganador del programa Ciberemprende del BIC Euronova de Málaga y el Incibe

La incubadora de empresas BIC Euronova, situada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha clausurado "con gran éxito" una nueva edición del programa CiberEmprende, que tiene como objetivo impulsar la innovación y la seguridad digital, fomentando la creación de nuevas empresas.

El proyecto ganador, Eventwall, consiste en una plataforma de eventos locales que conecta a grupos con intereses comunes. En segundo lugar, el proyecto Seritra, es un dispositivo médico que convierte cualquier sangre tipo A y B en sangre tipo O universal.

Como tercer premiado ha resultado el proyecto Safe, un videojuego sobre ciberseguridad para niños de entre diez y 12 años, pensado para centros escolares, ha informado BIC Euronova.

Los 17 emprendedores participantes, además de optar a los premios económicos, han participado en el programa de incubación en BIC Euronova, con plan de formación y mentorización.

Incubación e ideas de negocio

El programa de incubación, formación y mentorización dio comienzo a finales de octubre, con una duración de cinco semanas; a razón de dos jornadas semanales. Además, los proyectos han contado con una serie de horas de consultoría individualizada en temas legales y de gestoría/asesoría fiscal, laboral y contable, así como con el asesoramiento de un mentor experto.

La sede del BIC Euronova en el PTA de Málaga. / L. O.

Las ideas de negocio participantes han tenido que cumplir con el requisito de contar con un componente digital, siendo la ciberseguridad un aspecto relevante, o bien con productos o servicios innovadores, o porque por su actividad sea algo clave en el negocio (venta online, etcétera) y deban aplicar la ciberseguridad a entornos digitales seguros para sus clientes.

Estos proyectos participantes además tendrán la oportunidad de beneficiarse de convocatorias futuras del programa de aceleración, siempre y cuando la idea se vaya a llevar a cabo con la constitución de una sociedad.

Por su parte, Incibe trabaja para afianzar la confianza digital en España, elevar los estándares de ciberseguridad y resiliencia, y contribuir al mercado digital. Su objetivo es impulsar el uso seguro del ciberespacio, promoviendo prácticas seguras y concienciando a la sociedad sobre la importancia de la ciberseguridad.

En calidad de entidad colaboradora del programa, BIC Euronova ofrecerá programas de aceleración, charlas, talleres, eventos y servicios de incubación a los participantes. Este esfuerzo conjunto ha permitido a los participantes, beneficiarse de una sólida base de conocimientos en ciberseguridad, fundamental para operar de manera segura en el entorno digital actual.