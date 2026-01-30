La facturación comercial cae un 60% en Vialia por el accidente de Adamuz

Casi seis años después de que la pandemia generase un escenario inédito en las principales estaciones de tren, los empresarios y comerciantes que desarrollan su labor en Vialia y el entorno de la terminal ferroviaria de Málaga-María Zambrano cifran ya en un 60% la caída de facturación desde que el pasado 18 de enero se produjese el catastrófico accidente en Adamuz.

El pensamiento de todos estos trabajadores está con las víctimas y sus allegados. Lo remarcan al dejar constancia de sus testimonios. Pero algunos son autónomos que en el último año han visto cómo aumentaban mucho sus gastos y no ocultan su desesperación por lo que pueda acontecer más allá de la reapertura del tránsito regular con Madrid y otras estaciones del país.

«Tenemos miedo porque nadie nos dice de qué manera se recuperará la confianza en este servicio público. Tenemos viajeros que han dejado de escuchar los informativos para evitar el pánico o la psicosis al tomar el Cercanías o el metro», confiesa uno de los empleados de telefonía consultados, Antonio Peralta.

Caída de la facturación

En otro punto de Vialia, Cinta Pedrosa está al frente de una de esas tiendas más populares de la estación, donde se puede adquirir la prensa o cualquier libro o revista para que el viaje resulte más entretenido. «La facturación ha caído más de la mitad. Cuando hemos leído que se reabre el tránsito el 7 de febrero, a mí me cuesta creerlo. Esperemos que así sea. Pero lo que cuenta son las vidas que se han ido. Estaban de fin de semana y no han vuelto», expresa esta empresaria.

Es crítica con la gestión pública del accidente, no sólo porque en su caso deberá hacer frente como cada mes a infinidad de pagos e impuestos. «Yo me sé de alguien que tiene su avión privado y seguro que tiene revisiones cada tres meses, y lo mismo son cada día. En mi caso este mes me las voy a ver y desear para pagar las nóminas», agrega.

También se refiere a «la pena que es escuchar a la gente coger ahora el tren temblándole las piernas. No se fían. Antes nos aseguraban que el tren era tan seguro como el avión. Ahora nadie lo cree. Y somos muchas personas, las que comemos del tren, no sólo Renfe».

Pérdidas en otros transportes

A las puertas de la estación, Carlos Castillo reacondiciona su taxi justo antes de reanudar su labor cotidiana. Confirma que las pérdidas en su gremio también son en Vialia de al menos el 60%: «Hay picos superiores. El movimiento no es ni mucho menos el mismo que antes del accidente de Adamuz. Somos muchos los que dependemos del tránsito de viajeros y lamentablemente no se nos aplican descuentos ni ayudas ante esta situación».

Hay empleados que han tomado días de vacaciones ante este escenario. Pero no es su caso. «Lo sucedido salpica a todos: las tiendas, los bares, nosotros los taxistas, los autobuses... Esperemos que esto se solucione y la gente vaya volviendo a coger el tren», concluye con la mirada puesta a «medio plazo».