Identificado el cuerpo encontrado en un cuarto de contadores de Benalmádena: llevaba casi un mes desaparecido

El hombre, de 70 años, llevaba en paradero desconocido desde el 1 de enero, y su muerte parece no ser de etiología criminal

Cartel de búsqueda de Juan, el hombre encontrado en un cuarto de contadores en Benalmádena

Cartel de búsqueda de Juan, el hombre encontrado en un cuarto de contadores en Benalmádena / Instagram SOS Desaparecidos

Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Un hombre de 70 años que llevaba casi un mes desaparecido. Esta es la descripción del fallecido cuyo cadáver fue hallado en un cuarto de contadores en Benalmádena.

Cuerpo en descomposición

El cuerpo se encontró en avanzado estado de descomposición el pasado 27 de enero en un hueco dentro del cuarto de contadores de un bloque de viviendas de la localidad malagueña.

Hace casi un mes desde que se activó la búsqueda de este hombre, llamado Juan, de quien no se sabía su paradero desde el 1 de enero

Búsqueda a través de redes

La desaparición se había difundido a través de las redes sociales de la Asociación SOS Desaparecidos . En el cartel para tratar de localizarlo se le describía como un hombre de "70 años, 1,67 estatura, complexión delgada, calvicie parcial, pelo rubio claro, ojos claros, herida en la cabeza".

La policía ha confirmado que las causas de la muerte no serían de etiología criminal.

