Del 1 al 15 de febrero: entradas gratis a los principales museos de Málaga para los donantes de sangre

A partir del próximo domingo 1 de febrero ser solidario tendrá premio. Comienza la undécima campaña ‘Por el amor al arte, dona sangre’ organizada por el Centro de Transfusión Tejidos y Células (CTTC) de Málaga con el objetivo de atraer a nuevos donantes.

El CTTC entregará a aquellas personas que efectúen una donación de sangre del 1 al 15 de febrero un talonario de invitaciones con el que durante todo el mes de febrero podrán visitar gratuitamente los museos y espacios culturales colaboradores de la provincia.

El objetivo es volver a conseguir una gran participación, como ha ocurrido en años anteriores, y superar las 2.700 donaciones.

¿Dónde donar?

Aquellas personas interesadas en donar podrán acudir al Centro de Transfusión Sanguínea, situado en el recinto del Hospital Civil, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados 7 y 14, de 9.00 a 14.00 horas.

Además, las unidades móviles se desplazarán también a diversas localidades para facilitar la donación. Los horarios y lugares se pueden consultar en la página web del Centro de Transfusión y redes sociales @malagadonantes.

¿Qué museos incluye?

Los museos y espacios culturales adheridos a esta iniciativa y que podrán visitarse gratuitamente son los siguientes: Museo Picasso Málaga; Museo Casa Natal Picasso; Centre Pompidou Málaga; Colección del Museo Ruso|Meet; Museo Carmen Thyssen Málaga; la Alcazaba; Castillo de Gibralfaro; Museo de la Catedral y Museo Interactivo de la Música MIMMA; Museo del Vino Málaga; Centro Cultural Fundación Unicaja; Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga; Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado (Ronda), y Museo Rafael Lería (Álora).

Durante el año 2025, Málaga ha registrado un total de 44.251 donaciones de sangre y plasma, una cifra igual al año anterior según ha indicado la Junta de Andalucía en un comunicado, en el que ha destacado que en la provincia se necesita mantener un stock de al menos 1.500 unidades de sangre.

Asimismo, han informado de que, aunque debido a las vacaciones de Navidad y el aumento de gripe y resfriados se notó una bajada en las existencias, ya se ha “remontado” gracias a la oleada solidaria de donaciones de sangre que motivo la tragedia del accidente de tren en Adamuz (Córdoba).

Colecta extraordinaria de sangre y plasma en el Centro de Transfusiones de Málaga / Álex Zea

Donar de forma regular

No obstante, el Centro de Transfusión ha querido aprovechar para recordar la importancia de acudir a donar de forma regular y no esperar a tener una emergencia, “ya que diariamente hacen falta donaciones de sangre”.

En este sentido, han señalado que los servicios quirúrgicos, las urgencias, oncología y cuidados intensivos son los que tienen más necesidades transfusionales durante todo el año. El Centro de Transfusión abastece a todos los hospitales de Málaga y su provincia, tanto los públicos como los privados.

“Donar sangre es un gesto sencillo pero de enorme impacto. Con cada donación, se pueden salvar hasta tres vidas, lo que convierte este acto de solidaridad en un compromiso vital para aquellos que lo necesitan”, ha resaltado la Junta.

Requisitos

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, hepatitis, sífilis y sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.