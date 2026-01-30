La gobernanza del dato y la automatización de decisiones marcarán la evolución de las ciudades inteligentes, según el Smart City de Málaga

La gobernanza del dato y la automatización de decisiones marcarán la evolución de las ciudades inteligentes durante este año, según el informe "Tendencias Smart City 2026" elaborado por el Smart City Cluster, que tiene su sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. El cluster presidido por Martín Carrillo identifica un "cambio de paradigma", ya que la tecnología deja de ser protagonista para convertirse en "una herramienta al servicio de decisiones urbanas que afectan a la vida diaria de los ciudadanos".

"Las conclusiones apuntan a un cambio de etapa: la conversación ya no gira en torno a qué tecnología desplegar, sino a cómo gobernarla, integrarla y utilizarla para tomar mejores decisiones que impacten en el día a día de las personas", afirma esta alianza empresarial que reúne a más de 230 compañías e instituciones.

El estudio ha identificado las principales tendencias a partir de una encuesta realizada entre las empresas del sector y las administraciones públicas.

Más allá de los conceptos, estas tendencias se traducen en situaciones concretas para la ciudadanía: semáforos que se adaptan automáticamente para reducir atascos y accidentes, redes de agua capaces de detectar fugas antes de que se produzcan cortes, trámites administrativos que se resuelven sin desplazamientos o sistemas energéticos que reducen el gasto municipal y, con ello, el coste de los servicios públicos.

Así, la ciudad inteligente "deja de ser un concepto tecnológico" para convertirse en "una realidad cotidiana" que se refleja, por ejemplo, en cómo se gestiona el tráfico, cómo se consume energía, cómo se accede a los servicios públicos o cómo se protege el espacio urbano frente a la saturación.

El estudio identifica seis grandes ámbitos que definirán la evolución de las ciudades españolas durante este año: la gobernanza del dato, la inteligencia artificial aplicada, los gemelos digitales, la sostenibilidad operativa, la movilidad segura y la gestión inteligente de los flujos turísticos.

"En 2026, la identidad territorial cobra un valor renovado. Frente a la homogeneización tecnológica, las ciudades utilizan la innovación para realzar su cultura y patrimonio, creando espacios con alma donde la digitalización facilita la vida sin invadirla. Esta visión humanizada de la tecnología es la que garantiza la aceptación social. Las ciudades que saben elegir su foco estratégico y no compran tecnología por impulso son las que están liderando todos los rankings", ha señalado Martín Carrillo.

Gobernanza del dato, la base de la inteligencia urbana

La gobernanza del dato se consolida como la base de la inteligencia urbana y es la preocupación más reiterada por los participantes en el dosier. La interoperabilidad entre datos de movilidad, energía, agua o servicios urbanos permite a las ciudades anticiparse a problemas cotidianos, como picos de consumo, incidencias en la vía pública o congestiones de tráfico.

"En la práctica, esto significa que los ayuntamientos dejan de reaccionar tarde y pasan a corregir ineficiencias en tiempo real, apoyándose en redes seguras y fiables. El dato se convierte así en una infraestructura invisible, comparable al suministro eléctrico o al agua, pero con un impacto directo en la calidad de vida", comenta.

Inteligencia artificial: de recomendar a actuar

Según el cluster malagueño, la inteligencia artificial deja de ser una "promesa abstracta" y se integra en servicios concretos. En 2026, los municipios aplican IA para optimizar rutas de recogida de residuos, anticipar el mantenimiento de alumbrado o automatizar trámites administrativos, reduciendo esperas y desplazamientos innecesarios para la ciudadanía.

El informe identifica una evolución decisiva hacia sistemas capaces de analizar información y, además, de ejecutar acciones de forma autónoma dentro de límites definidos. Ejemplos de ello son la regulación automática del tráfico según niveles de contaminación, el riego inteligente de zonas verdes en función de la previsión meteorológica o la activación preventiva del mantenimiento urbano antes de que se produzca una avería.

El gemelo digital como herramienta de gobierno

El gemelo digital urbano se consolida como una herramienta de gobierno. En 2026, permite simular el impacto de decisiones urbanas antes de aplicarlas, como la peatonalización de una calle, cambios en la circulación o la implantación de infraestructuras energéticas.

"Para la ciudadanía, esto se traduce en menos errores, menos obras improvisadas y mayor transparencia, ya que las administraciones pueden mostrar de forma visual cómo afectarán los cambios al entorno antes de ejecutarlos", apunta.

Sostenibilidad y eficiencia económica

La sostenibilidad adopta un enfoque práctico y económico. La gestión inteligente del agua, la energía o los residuos deja de ser un proyecto aislado para convertirse en el principal motor de ahorro operativo municipal.

"Tecnologías como los sensores de detección de fugas o los sistemas de riego inteligente permiten reducir hasta un 30% el consumo de agua. Al mismo tiempo, la optimización de los servicios públicos y las comunidades energéticas locales contribuyen a reducir costes y reforzar la autonomía de los territorios, con beneficios directos para el conjunto de la ciudadanía", sostiene.

Movilidad segura, multimodal y basada en datos

La movilidad urbana en 2026 se orienta a tres objetivos claros: seguridad vial, coordinación entre modos de transporte y reducción de emisiones. Los centros de control evolucionan hacia plataformas de Movilidad como Servicio (MaaS), integrando transporte público, micromovilidad y vehículo compartido.