Guillermo Jiménez Smerdou recibirá la Estrella Feniké de Oro a título póstumo

La Asociación Cultural Zegrí otorgará al periodista malagueño, fallecido el pasado miércoles, su máxima distinción el próximo 18 de febrero

El periodista malagueño Guillermo Jiménez Smerdou, en su casa de Málaga.

El periodista malagueño Guillermo Jiménez Smerdou, en su casa de Málaga. / María Ponce

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

El periodista malagueño Guillermo Jiménez Smerdou, fallecido el pasado miércoles a los 98 años, Hijo Predilecto de Málaga, recibirá a título póstumo la máxima distinción de la Asociación Cultural Zegrí, la Estrella Feniké de Oro.

La XXII edición de los Premios Estrella Feniké de la Cultura tendrá lugar el próximo 18 de febrero en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación.

Cartel anunciador de los Premios Estrella Feniké de la Cultura.

Cartel anunciador de los Premios Estrella Feniké de la Cultura. / La Opinión

Como explicó el presidente de Zegrí, Salvador Jiménez, tras las pasadas navidades, la Asociación Cultural Zegrí comunicó la entrega del premio a Guillermo Jiménez Smerdou, quien agradeció la distinción y confirmó su asistencia.

"Con 98 años, seguía todavía al pie del cañón"

En declaraciones a La Opinión, Salvador Jime´nez indicó que el galardón se mantiene, "porque ha sido la suya una trayectoria muy brillante y, con 98 años, seguía todavía al pie del cañón". El historiador destacó que, "el que haya fallecido no quiere decir que no se le premie, máxime cuando es el galardón más importante que se entrega cada año".

Ayer, fuentes de la familia agradecieron el gesto de la Asociación Cultural Zegrí y confirmaron que asistirán a la entrega el día 18.

TEMAS

