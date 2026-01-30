Asociación Zegrí
Guillermo Jiménez Smerdou recibirá la Estrella Feniké de Oro a título póstumo
La Asociación Cultural Zegrí otorgará al periodista malagueño, fallecido el pasado miércoles, su máxima distinción el próximo 18 de febrero
El periodista malagueño Guillermo Jiménez Smerdou, fallecido el pasado miércoles a los 98 años, Hijo Predilecto de Málaga, recibirá a título póstumo la máxima distinción de la Asociación Cultural Zegrí, la Estrella Feniké de Oro.
La XXII edición de los Premios Estrella Feniké de la Cultura tendrá lugar el próximo 18 de febrero en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación.
Como explicó el presidente de Zegrí, Salvador Jiménez, tras las pasadas navidades, la Asociación Cultural Zegrí comunicó la entrega del premio a Guillermo Jiménez Smerdou, quien agradeció la distinción y confirmó su asistencia.
"Con 98 años, seguía todavía al pie del cañón"
En declaraciones a La Opinión, Salvador Jime´nez indicó que el galardón se mantiene, "porque ha sido la suya una trayectoria muy brillante y, con 98 años, seguía todavía al pie del cañón". El historiador destacó que, "el que haya fallecido no quiere decir que no se le premie, máxime cuando es el galardón más importante que se entrega cada año".
Ayer, fuentes de la familia agradecieron el gesto de la Asociación Cultural Zegrí y confirmaron que asistirán a la entrega el día 18.
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
- El restaurante del Centro de Málaga con casi dos siglos de historia por el que pasaron Picasso, Dalí y Lorca
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
- Málaga Nostrum se reinventa con más de 60 millones de inversión: estas son las fechas de apertura de los nuevos centros
- La borrasca Ingrid llega a Málaga: vuelven las lluvias y el aviso amarillo
- La nieve tiñe de blanco los puntos más altos de la provincia de Málaga