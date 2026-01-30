Lidl abre hoy su nuevo supermercado en la avenida de Velázquez en Málaga con 38 empleos y una inversión de 3,6 millones

La cadena de supermercados Lidl ha inaugurado hoy viernes 30 de enero su nueva tienda en la avenida de Velázquez número 60 en Málaga, en el distrito Carretera de Cádiz, dentro de lo que ha definido como una "estrategia de expansión en los barrios". La compañía ha invertido 3,6 millones de euros en la construcción y equipamiento de este nuevo establecimiento, situado concretamente en el gran local comercial ubicado en el edificio de viviendas que la promotora Vía Célere construyó en el solar que ocupaba el antiguo edificio de la Flex.

Este nuevo punto de venta ha creado 38 puestos de trabajo, que se suman a un total de cerca de 950 trabajadores directos con los que cuenta la enseña en la provincia malagueña.

El supermercado abre al público de lunes a sábado en horario ininterrumpido, de 9.00 a 21.30 horas, así como domingos de apertura permitida. Lidl resalta que el proyecto de construcción y equipamiento se ha confiado a empresas autóctonas.

La nueva tienda, con una superficie de casi 1.300 metros cuadrados, consolidar la presencia en Málaga al elevar a 10 el número de establecimientos en la capital malagueña y a 34 en la provincia.

Siete inauguraciones en Málaga en cinco años

De estos últimos, siete han sido inaugurados en los últimos cinco años, tras las cuatro aperturas en Málaga capital —concretamente en el centro (2021), litoral (2021), El Cónsul (2022) y Churriana (2023)—, y las que tuvieron lugar en Benalmádena (2024) y Alhaurín de la Torre (2025), además de la que abre hoy.

Un tienda de Lidl en Andalucía, donde crece el impacto de la cadena en el PIB y en el empleo / L. O. / LMA

Asimismo, y como parte de su compromiso medioambiental, Lidl incorpora en el supermercado múltiples medidas de eficiencia energética, entre las que destacan sistemas de iluminación LED en todas sus instalaciones y equipamientos de frío y climatización de bajo consumo.

La tienda dedica, según explica la cadena, un "protagonismo especial a los productos de origen local, como el queso fresco Vega e Hijos o las cervezas Victoria. En sus lineales también pueden encontrarse una amplia variedad de referencias regionales, como embutidos, frutas o verduras, entre otras, y la novedad de un módulo ‘deluxe’ de panes.

Lidl ha querido refrendar una vez más su apoyo a los proveedores locales y, aprovechando la jornada de inauguración de hoy, contará con un stand de degustación para que los asistentes puedan disfrutar de una variada selección de quesos.

"Reforzar la presencia en barrios"

La directora regional de Lidl en Andalucía (zona Málaga), Sophie Chatel, ha destacado que esta inauguración representa "un nuevo hito" en la estrategia de crecimiento de la compañía en la ciudad de Málaga, "reforzando su presencia en barrios clave de la ciudad y acercando nuestra propuesta de valor a la comunidad".

En este sentido, ha subrayado la apuesta de la compañía por un modelo de "expansión responsable" y cercanía al cliente, "ofreciéndoles una experiencia de compra moderna, cómoda y eficiente, sin renunciar a la calidad y la mejor relación calidad-precio".

Además, Chatel ha querido agradecer el esfuerzo y las gestiones llevadas a cabo por el consistorio malagueño para facilitar la instalación de esta nueva tienda de Lidl en el centro de la capital.

Apuesta por Málaga y Andalucía

Desde que inició su actividad en la provincia en 1997, Lidl mantiene un papel destacado en su economía local. Su impacto económico alcanza los 373 millones de euros anuales, una cifra que equivale al 0,95 % del PIB malagueño, según datos de la consultora independiente PwC.

Asimismo, la compañía se ha convertido en un motor de empleo en Málaga, donde concentra la mayor plantilla de toda su red en Andalucía con más de 950 trabajadores; la tercera más numerosa de Lidl a nivel nacional, solo por detrás de sus delegaciones de Barcelona y Madrid. En conjunto, su actividad genera más de 7.643 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, lo que representa el 1,01 % del empleo total de la provincia.

Este impacto se proyecta también al conjunto de Andalucía. La compañía cuenta con una red de más de 140 establecimientos y más de 4.100 empleados directos en la comunidad. Su aportación anual a la economía andaluza supera los 2.020 millones de euros, lo que supone el 1,05 % del PIB regional. En términos de empleo, Lidl sostiene un total de 42.991 puestos de trabajo (entre directos, indirectos e inducidos), una cifra equivalente al 1,24 % del empleo total en Andalucía.