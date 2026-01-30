Málaga creará un premio educativo en memoria de Jesús Saldaña, fallecido en la tragedia de Adamuz

El Ayuntamiento de Málaga impulsará la creación de un premio educativo que llevará el nombre de Jesús Saldaña, el cardiólogo malagueño de 30 años que perdió la vida en el accidente ferroviario de Adamuz. El anuncio lo realizó este viernes el alcalde, Francisco de la Torre, al inicio del Pleno ordinario correspondiente al mes de enero, tras un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. El regidor destacó la trayectoria de Saldaña como ejemplo de esfuerzo, talento y compromiso con el conocimiento, y avanzó que el reconocimiento buscará poner en valor la excelencia académica y el espíritu de superación.

Aunque el galardón aún debe definirse en cuanto a formato, periodicidad y bases, desde el Consistorio se apuntó que estará vinculado al ámbito de la educación y al reconocimiento del mérito, en coherencia con la trayectoria personal y académica de Saldaña.

La iniciativa pretende mantener viva la memoria de un joven que destacó desde sus primeros años por su capacidad de trabajo y su brillantez intelectual.

Una trayectoria marcada por la excelencia

Criado en el barrio de Nueva Málaga y antiguo alumno del colegio Gamarra, Jesús Saldaña acumuló reconocimientos académicos desde la etapa escolar, donde ya figuró entre los mejores expedientes de su promoción. Esa misma senda la mantuvo en el Bachillerato y en el acceso a la universidad, donde obtuvo el mejor resultado de Selectividad de su año.

En la Facultad de Medicina, volvió a sobresalir al convertirse en el número uno de su promoción, un logro que repitió durante su residencia en Cardiología en el Hospital La Paz de Madrid, uno de los centros de referencia a nivel nacional.

Jesús Saldaña, cardiólogo malagueño del Hospital público La Paz, uno de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz / L.O.

Más allá de las notas

Quienes compartieron aulas y guardias con Saldaña destacan no solo su rendimiento académico, sino también su calidad humana. En el acto de graduación de Medicina, sus compañeros le dedicaron una carta colectiva en la que agradecían su disponibilidad constante para ayudar y su actitud generosa dentro y fuera de las aulas.

Ese recuerdo es el que ahora el Ayuntamiento quiere proyectar al futuro a través de un reconocimiento público que sirva de estímulo para nuevas generaciones.

La creación del premio Jesús Saldaña aspira a convertir una pérdida irreparable en un referente duradero, ligado a valores como el esfuerzo, la constancia y el compromiso con la formación.

Un homenaje que busca que el nombre de este joven malagueño siga asociado, con el paso del tiempo, a la excelencia educativa y al talento que la ciudad quiere preservar y reconocer.