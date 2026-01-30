Málaga instará a la Aemet a un estudio técnico para afinar las alertas y revisar la zonificación meteorológica

El Ayuntamiento de Málaga reclamará a la Aemet una revisión de la actual zonificación meteorológica tras los avisos rojos por lluvias activados a finales de diciembre y principios de enero, que paralizaron buena parte de la actividad económica y social en la capital sin que se registraran incidencias graves. La iniciativa ha salido adelante este viernes en el Pleno gracias a los votos a favor de PP y PSOE, con la abstención de Vox y Con Málaga. El objetivo, según ha defendido el equipo de Gobierno en su moción, es lograr una “mayor proporcionalidad y precisión” en los avisos para evitar que se “banalicen” las alarmas y se deteriore la confianza de la ciudadanía en el sistema.

Las alarmas del sistema ES-Alert de Protección Civil sonaron en Málaga el 27 de diciembre y el 4 de enero tras la activación del aviso rojo por “peligro extraordinario” por parte de la Aemet. En ambos episodios, según defendió el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, la medida derivó en el cierre de comercios, restaurantes y centros comerciales y en la suspensión de ocio, transporte y numerosos eventos.

El Ayuntamiento, por prudencia, también tomó decisiones de calado: canceló cabalgatas y fiestas de Reyes, cerró instalaciones municipales y suspendió actividades deportivas y culturales.

Pese a la contundencia del aviso, en la ciudad de Málaga no hubo incidentes de especial gravedad. Las principales afecciones se concentraron en Campanillas, donde se vieron afectadas 168 viviendas en Santa Amalia y 295 en Santa Águeda, zonas inundables y limítrofes con Alhaurín de la Torre.

Estudio técnico

Barrionuevo defendió la moción urgente asegurando que el Consistorio no pretende “decirle” a la Aemet cómo debe trabajar, sino pedir que se realice un estudio técnico que permita mejorar la precisión de las alertas. “Entendemos que nuestro clima es más similar al de la zona de la Axarquía”, sostuvo Barrionuevo, en referencia a la posibilidad de revisar cómo se encuadra a Málaga dentro de los mapas y áreas de avisos para que los niveles de alerta se ajusten mejor al impacto real en la capital.

Con Málaga critica una moción “temeraria” si no hay base técnica

Desde Con Málaga, Toni Morillas calificó la propuesta de “rocambolesca” y defendió que “más vale prevenir”. La portavoz advirtió de que una cosa es mejorar la precisión, pero que debe hacerse con argumentos técnicos y con el foco puesto en la protección de la ciudadanía. Morillas cuestionó el enfoque del PP y llegó a tachar de “temeraria” la reflexión incluida en la moción, además de ironizar con que, entre los asesores, el equipo de Gobierno “ha contratado un meteorólogo”.

La portavoz de Vox, Yolanda Gómez, justificó la abstención señalando que “no somos nadie para decir a la Aemet cómo tiene que proceder” y menos, añadió, si no se aporta un documento técnico que sustente la petición. Gómez defendió que “mejor levantar una alerta antes que se cumplan las previsiones” y recordó episodios recientes en los que los fenómenos extremos han tenido consecuencias trágicas: “Hablamos de vidas humanas y la balanza se desplaza hacia la seguridad de los vecinos”. Con todo, Vox mostró su respaldo a que la Aemet lleve a cabo el estudio para valorar cambios en la zonificación y vincular la capital a la Axarquía, aunque finalmente se abstuvo.

El PSOE apoya: “Málaga no es Cártama”

El concejal socialista, Salvador Trujillo, defendió que la credibilidad del sistema de emergencias “sirve para salvar vidas” y que afinar la zonificación es “una medida de responsabilidad política”. “Coincidimos en el diagnóstico: Málaga no es Cártama. El comportamiento hidrológico es diferente”, argumentó. Trujillo consideró que asimilar la capital a la Axarquía —salvo el caso específico de Campanillas— “parece una medida sensata” y respaldó instar a la Aemet a iniciar los estudios técnicos: “Si la ciencia lo avala, la política debe facilitarlo”.

“Esto no es una crítica a los profesionales de la Aemet”, matizó, “votamos a favor de mejores herramientas de zonificación y de que tengan un mapa preciso para que sus predicciones sean útiles”.

Eso sí, el PSOE aprovechó para reclamar también a la Junta que acelere las infraestructuras hidrológicas pendientes.

Evitar que se “banalicen” los avisos

El equipo de Gobierno sostiene que la falta de correspondencia entre el nivel de alerta y el impacto real en la capital ha generado incertidumbre y confusión entre vecinos y sectores económicos, además de un desgaste en la percepción de las alertas.

Con la moción aprobada, el Ayuntamiento pedirá formalmente a la Aemet que inicie los estudios necesarios para valorar una revisión de la zonificación meteorológica, con la idea de ganar en precisión y proporcionalidad cuando se activen avisos de alto nivel y, de este modo, reforzar la confianza en los mensajes de Protección Civil.