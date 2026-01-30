La mayoría absoluta del PP tumba en el Pleno la comisión de investigación sobre SMASSA pese a los sobrecostes llevados a Fiscalía

La mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Málaga ha vuelto a ejercer de rodillo para desestimar este viernes en el Pleno la creación de una comisión de investigación sobre SMASSA, exigida por PSOE y Con Málaga, pese a que la propia sociedad municipal ha remitido documentación a la Fiscalía por sobrecostes de hasta el 90% en contratos externalizados. El debate fue tenso y evidenció el choque frontal entre el equipo de gobierno y la oposición por la gestión de una empresa pública que mueve millones de euros. Las dos mociones, una socialista y otra del grupo Con Málaga, fueron desestimadas por 17 votos en contra y 14 a favor, gracias al respaldo del PP, que cerró filas con la presidenta del Consejo de Administración de SMASSA y concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, y con el alcalde, Francisco de la Torre.

El debate llegaba al Pleno tras conocerse que SMASSA ha trasladado a la Fiscalía documentación derivada de auditorías externas realizadas sobre contratos de 2024 y 2025, en las que se detectaron sobrecostes significativos en facturas de servicios externalizados. Entre los contratos analizados figura el del desguace municipal de Los Asperones.

De forma paralela, la empresa abrió un expediente disciplinario al jefe de Servicio responsable de esos contratos, identificado como E. Z., que se encuentra suspendido de empleo desde el 16 de enero y dispone de 15 días para presentar alegaciones.

Para la oposición, estos hechos evidencian que no se trata de simples errores administrativos, sino de indicios graves que exigen una investigación política en profundidad.

El PSOE habla de “agujero negro” y “presuntos delitos”

El portavoz socialista, Daniel Pérez, calificó SMASSA como un “agujero negro” y aseguró que lo que comenzó como irregularidades administrativas “han acabado siendo presuntos delitos que ustedes mismos han llevado a la Fiscalía”. Pérez denunció que el alcalde abandonara la presidencia del Consejo de Administración de la empresa “para no hacer el paseíllo” y reprochó la falta de información: “Han pasado 13 días desde la suspensión del jefe de servicio y no han explicado nada. Esto es oscurantismo en toda regla”.

El portavoz del PSOE señaló ejemplos concretos como el parking de Pío Baroja, cuyo coste pasó “de 8 a 12 millones de euros”, y recordó que el anterior gerente, Manuel Díaz, tuvo que dimitir: “Lo haría por algo, ¿no?”.

Con Málaga denuncia una “trama de corrupción”

Desde Con Málaga, Toni Morillas elevó aún más el tono y habló abiertamente de una “trama de corrupción” en una empresa presidida durante 25 años por el alcalde. “Todo lo ocurrido es responsabilidad directa suya, señor De la Torre”, afirmó.

Morillas denunció “facturas infladas, amaños de contratos, adjudicaciones dudosas y una falta de control absoluta” y vinculó el caso de SMASSA con otros anteriores, como el de Promálaga, que también acabó en Fiscalía. “Ir a la Fiscalía es un reconocimiento explícito de que hay indicios de delito”, subrayó.

Vox pide transparencia y habla de problemas estructurales

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, reclamó transparencia y aseguró que lo ocurrido en SMASSA “no puede entenderse como un hecho aislado”. Según Vox, existen problemas estructurales de control del gasto que vienen denunciando desde 2023.

Alcaraz criticó que hayan pasado “casi cuatro años” desde las primeras denuncias por sobrecostes hasta que se ha actuado y recordó que el parking de Pío Baroja tuvo un incremento presupuestario del 30%, unos tres millones de euros más.

El PP acusa a la oposición de “hacer ruido”

La presidenta del Consejo de Administración de SMASSA y concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, defendió la actuación del equipo de gobierno y acusó a la oposición de “sembrar sospechas, desacreditar a las personas y sustituir a la justicia por ruido para sacar rédito político”.

Hernández aseguró que desde su llegada a la empresa en junio de 2024 se ha realizado un trabajo “escrupuloso”, que se han cambiado los procedimientos de contratación y los pliegos, y que cualquier indicio irregular se ha trasladado a la Fiscalía. “No vale lanzar bulos, hay que tener datos”, afirmó.

Reconoció la existencia de sobrecostes, pero precisó que el presunto responsable está pendiente de justificar las facturas y que los procedimientos siguen abiertos, motivo por el que no se ha facilitado más información.

El alcalde, Francisco de la Torre, en una breve intervención e instado por Morillas, zanjó el debate dejando claro que el PP no apoyaría la comisión de investigación. “No vamos a aprobar esa comisión”, afirmó, defendiendo la trayectoria de SMASSA desde 1995 y mostrando su “orgullo” por la gestión de la empresa municipal.

De la Torre respaldó públicamente a Trinidad Hernández y aseguró que el tiempo demostrará que se está actuando correctamente.

Finalmente, las dos mociones fueron rechazadas con 17 votos en contra y 14 a favor, gracias a la mayoría absoluta del PP. La oposición denunció que el gobierno local “pierde una oportunidad” de esclarecer lo ocurrido y de garantizar la transparencia en una empresa municipal clave.