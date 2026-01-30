Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana

La provincia de Málaga se encuentra de lleno en la celebración de una de las fiestas con más historia y tradición del territorio, que contará con más de 50 actividades para toda la familia en las que se combinan tradición, convivencia y ocio para todos los públicos.

Se trata de la Feria en honor a Nuestra Señora de la Candelaria de Benagalbón, que ya arrancó sus primeras iniciativas este jueves y cuya programación se extenderá hasta este próximo lunes 2 de febrero.

Una feria con historia y tradición en Benagalbón

Una feria que se ha convertido en una de las fiestas más queridas de Rincón de la Victoria y que llena la localidad malagueña con actuaciones musicales, atracciones, feria de día y de noche, procesiones, tributos musicales y una gigantesca paella popular.

Esta cita arrancó su programa este pasado jueves con atracciones a mitad de precio y actividades para los mayores, y ha continuado este viernes con la diana floreada y una charanga a las 10.00 horas.

Paella y actuaciones de este viernes

De igual modo, se producirán distintas actuaciones en la Caseta Oficial durante todo el día, como la de M. José Casamayor, Álvaro Olmedo, Abelito y Terrones, Miranda Cuenca, Mecamela-tributo a Camela, Música Disco con Javier Arquinbau y 'Morcis Drag Queen y una de sus amigas locas'.

Además, todos los asistentes podrán disfrutar de la tradicional paella a las 14.30 horas, además de la procesión en honor a la Virgen de la Candelaria y San José.

El sábado, protagonismo para el folclore y las actuaciones musicales

Tanto este viernes como durante todo el fin de semana y el lunes, a las 13.00 horas se llevará a cabo la apertura de la feria de día, que cuenta con distintas atracciones y casetas para disfrutar de la gastronomía y el ocio del municipio malagueño.

La programación continuará el sábado con la diana floreada y la charanga a las 10.00 horas, que saldrá desde Pizarro y recorrerá las calles del pueblo.

Durante la jornada, también se podrá disfrutar de las actuaciones de Grupo de baile del Colegio Nuestra Señora de la Candelaria, el Grupo de la Escuela Municipal de Baile de Verdiales de Benagalbón-Rincón, y la Panda de Verdiales de Benagalbón, así como la Orquesta cubana, Money Makers, Paco Canalla y Orquesta Époka.

De igual modo, se producirá la carrera de cintas en bicicleta a las 17.00 horas en la calle Osario y una actuación infantil a las 17.30 horas en el Centro de Folclore de la 'Seño de los cuentos'.

Domingo de feria con actuaciones familiares y tributos musicales

El domingo se repetirá el arranque a las 10.00 horas y se producirá una actuación del Grupo de Zumba de Benagalbón y 'Río Granadillas dirigido por Susana', la Panda de Verdiales Santo Pítar, Carlos Bravo, Llanto del loco-tributo al Canto del Loco, Triana y Orquesta Norte.

Además, se volverá a llevar a cabo una actuación infantil a las 17.30 horas en el Centro de Folclore.

El lunes, actos religiosos y cierre de las fiestas patronales

Las actividades continuarán el lunes con la diana floreada y la charanga a las 10.00 horas, a lo que seguirá la misa en honor a la patrona a las 12.00 horas, cuando también se producirá el nombramiento de los nuevos mayordomos, que son los vecinos voluntarios que se encargan cada año de organizar estas fiestas patronales.

A las 13.30 horas es llevará a cabo un aperitivo para todos los asistentes en la Plaza de las Flores acompañado de una charanga, a lo que seguirá a las 15.00 horas la actuación del grupo A compás en la Caseta Oficial, así como la actuación de Callejón.

Una de las celebraciones más queridas de Rincón de la Victoria

Finalmente, se celebrará la procesión en honor a la Virgen de la Candelaria y San José a las 19.00 horas acompañados por la Asociación Músico-Cultural de Rincón de la Victoria.

Las actividades finalizarán a las 21.00 horas con la traca final de las fiestas, que pondrá el broche final a "una de las celebraciones más queridas, una muestra del cariño, la tradición y el espíritu acogedor de Benagalbón", según ha señalado el propio alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado.

Aquí puedes consultar la programación completa de la Feria en honor a Nuestra Señora de la Candelaria de Benagalbón.