El PP acusa a la oposición de “generar miedo” y niega riesgos pese a las ITE desfavorables en 62 edificios municipales

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado este viernes, con la mayoría absoluta del PP, la moción de Con Málaga que exigía un plan director de rehabilitación del patrimonio municipal tras denunciar que 62 edificios públicos —entre ellos 18 colegios— cuentan con informes desfavorables de la Inspección Técnica de Edificios (ITE). El equipo de gobierno negó que exista riesgo para la seguridad, acusó a la oposición de “generar inquietud y miedo” entre los malagueños y anunció una inversión de cinco millones de euros en el mantenimiento de centros educativos.

La iniciativa fue desestimada por 17 votos en contra (PP) y 14 a favor, tras un debate en el que intervinieron representantes sindicales y de la comunidad educativa. De hecho, José Manuel López Ramírez, representante del sindicato USTEA, fue el primero en tomar la palabra para calificar de “muy grave” que 18 centros educativos tengan la ITE desfavorable sin que, en algunos casos, la comunidad educativa lo sepa. Denunció “dejadez del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía” y recordó que existen partidas aprobadas desde 2022 con fondos europeos que siguen sin ejecutarse. “Hay bibliotecas apuntaladas, grietas, deficiencias eléctricas y falta de transparencia”, afirmó, reclamando un plan de infraestructuras y una auditoría del dinero invertido.

En la misma línea, Natividad Estévez, presidenta del AMPA del CEIP Vicente Aleixandre, reclamó la construcción de una escalera de incendios presupuestada desde hace años. “¿Tiene que pasar una desgracia para que nos den una solución?”, preguntó, exigiendo saber dónde están los 100.000 euros aprobados.

Con Málaga denuncia “dejación” y riesgo para usuarios y trabajadores

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, defendió la moción denunciando una “profunda dejadez” del equipo de gobierno en sus obligaciones de conservación. Según expuso, los 62 edificios con ITE desfavorable incluyen sedes administrativas, edificios culturales, históricos y educativos con deficiencias estructurales, filtraciones y deterioro de techos y muros. El listado de inmuebles con ITE desfavorable incluye edificios emblemáticos y de gran afluencia de público como la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, el Hospital Noble, el Archivo Municipal o el Teatro Albéniz. En algunos casos se han realizado reformas parciales, pero Con Málaga critica que no se trate de rehabilitaciones integrales orientadas a resolver los problemas estructurales.

Morillas recordó el desplome parcial del techo del Ayuntamiento el pasado 6 de enero, que no causó daños personales por producirse en festivo. “Si llega a ocurrir un día laborable estaríamos hablando de una desgracia”, advirtió.

Citó casos como la biblioteca apuntalada del colegio Prácticas nº 1 o el muro del CEIP Miguel de Cervantes, y alertó de que muchos centros educativos están próximos a cumplir 50 años con un estado “lamentable”. La moción reclamaba un plan director de conservación y mayor coordinación con la Junta de Andalucía.

Cine Albéniz de Málaga. / La Opinión

Vox y PSOE cargan contra la “doble vara de medir”

Desde Vox, la portavoz Yolanda Gómez denunció que el Ayuntamiento “exige a los vecinos lo que no es capaz de hacer en su propia casa”, recordando que la Casa Consistorial acumula dos expedientes desfavorables desde 2008. “No estamos dando ejemplo”, afirmó, calificando la situación de “doble vara de medir”.

El concejal del PSOE, Mariano Ruiz de Araujo, ironizó sobre lo que llamó “realismo mágico administrativo”: “El Ayuntamiento que inspecciona, exige y sanciona no pasa su propia ITE”. Aseguró que la Casa Consistorial lleva 18 años sin superar la inspección y alertó de que “la suerte intervino donde la gestión no llega”. “¿Usted llevaría a sus nietos a estos colegios?”, preguntó al alcalde, acusando al Gobierno local de tener los centros públicos “hechos una ruina”.

Fachada principal del Colegio Prácticas N 1 en una imagen de archivo. / Álex Zea

El PP niega riesgos y acusa de “generar miedo”

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, rechazó que una ITE desfavorable implique peligro para las personas y explicó que estos informes establecen medidas correctoras con plazos. “Cuando ha habido riesgo real, este equipo de Gobierno ha actuado”, afirmó, citando el cierre del colegio Domingo Lozano. Casero acusó a la oposición de “retorcer la norma para generar miedo e inquietud” y anunció una inversión de cinco millones de euros en actuaciones en colegios como Lex Flavia, Bergamín, Gutiérrez Mata, Ricardo León, Luis Braille, Constitución 1978, Vicente Aleixandre, Virgen de Belén y José María Hinojosa, entre otros, además de 800.000 euros para resolver deficiencias señaladas por las ITE.

El alcalde, Francisco de la Torre, cerró el debate defendiendo que el Ayuntamiento “siempre hará todo lo posible” en materia de conservación de colegios y recordó que existen partidas presupuestarias destinadas a este fin, aunque la moción no prosperara, como finalmente ocurrió.