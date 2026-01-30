El PP clama contra el "abandono" de los trenes en Málaga: "Lo dicen usuarios, maquinistas e interventores"

El PP de Málaga puso el foco nuevamente, este viernes, sobre el caos ferroviario y clamó contra el "abandono" de la gestión de los trenes en la provincia. Su presidenta provincial, Patricia Navarro, sostuvo que los populares llevan años advirtiendo "del déficit inversor del Gobierno tanto en la mejora de las carreteras como de la red ferroviaria en la provincia". “Lo venimos denunciando, igual que lo han dicho los usuarios, maquinistas e interventores de los trenes”, abundó Navarro.

En su intervención, la presidenta del PP se remontó tres años atrás en el tiempo y expuso que "el día cero de ese proceso de deterioro de la línea de AVE que conecta Málaga y Madrid fue en enero de 2023 y el retraso sonado de muchas personas que asistían a Fitur". "La degradación de nuestra red ferroviaria en estos tres años coincide con la ausencia de Presupuestos Generales del Estado", agregó.

A su juicio, en todo este tiempo no se ha obtenido “ni mejora y redimensionamiento de las líneas del Cercanías de Málaga, ni bonificación del peaje de la Costa del Sol, ni tercer carril desde Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria hasta la capital, ni actuaciones en nuestras carreteras”. "Si el Ejecutivo central no mueve ficha más allá de estudios y reuniones, cómo se van a embarcar en nuevos proyectos si ni siquiera son capaces de mantener esa red de transporte ferroviario que ha sido orgullo de los españoles”, se preguntó.

Patricia Navarro, durante su intervención. / L. O.

Navarro, que alertó de "la opacidad que supone no contar con presupuestos desde hace tres años", también criticó que “los malagueños pagamos las consecuencias de la falta de inversiones del Gobierno con una falta de seguridad, certidumbre y bienestar; un déficit cada vez más acusado que vemos tanto en materia de movilidad, como de agua y también con la energía”.

En opinión de la dirigente popular, “la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años y de inversiones se traduce en falta de seguridad e incertidumbre tanto en movilidad, como en materia hidráulica e incluso con la energía, que se ha convertido en un bien casi tan escaso como el agua en Málaga, porque no podemos pensar en nuevos desarrollos urbanísticos y empresariales con la potencia eléctrica actual”, ha subrayado.

'Andaluzas que lideran'

Tales declaraciones fueron realizadas por Navarro en un foro celebrado en la sede provincial del partido. Allí, el secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, inauguró a nivel regional el primero de los foros ‘Andaluzas que lideran a tu lado’, del que se extraerán reflexiones y testimonios para incorporarlos a la agenda política de la formación de centro-derecha.

También encabezaron el primer cartel de esta iniciativa dos de los consejeros malagueños del Gobierno andaluz: el coordinador de Turismo y Andalucía Exterior del PP de Andalucía, Arturo Bernal, y la presidenta del Consejo Asesor y coordinadora de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la formación, Carolina España.