Simulan un incidente en el cajero de una sucursal de Málaga para distraer a un trabajador y robar dinero de su mesa

La Policía Nacional ha desarticulado dos cédulas itinerantes especializadas en hurtos que cometían en bancos y joyerías que dejó su huella en Málaga. La investigación atribuye a los cuatro arrestados un botín de unos 200.000 euros, la mitad obtenidos en la Costa del Sol y Sevilla. Los investigadores también han esclarecido otro cuatro hechos en Madrid y Valencia.

Precisamente, la investigación arrancó tras los hechos ocurridos en oficinas bancarias de las provincias andaluzas. En Sevilla lograron apoderarse de un cajetín registrador, mientras que en Málaga sustrajeron una gran suma de efectivo que un empleado tenía sobre su mesa de trabajo. En este caso, la organización hizo salir al trabajador de la sucursal a ayudar a una persona que supuestamente tenía atascada la tarjeta de crédito en el cajero de la entidad. Los investigadores comprobaron que se trataba de un grupo itinerante con base logística en Madrid. "Allí concretaban zonas de actuación, repartían tareas y almacenaban material de trabajo trasladándose preferiblemente en transporte público", ha explicado la Dirección General de la Policía en un comunicado.

Distracción

A la hora de actuar se desplazaban en coches a otras comunidades autónomas a sabiendas de que la distancia dificultaba su posterior identificación a los investigadores. Para distraer a las víctimas, usaban gorras y gafas, haciéndose pasar incluso por personas de avanzada edad o con discapacidad usando un bastón. En algunas ocasiones, les pinchaban los neumáticos de los vehículos o les rompían las lunas para mantenerlas distraídas mientras ellos se comunicaban con auriculares y micrófonos.

Tras meses de pesquisas, los agentes lograron identificar a los miembros de este entramado estableciendo un dispositivo policial, logrando la detención de los cuatro miembros más activos en dos fases operativas. Uno de ellos fue interceptado cuando trataba de salir de España desde el aeropuerto de Madrid-Barajas. Los tres restantes fueron detenidos cuando realizaban un briefing en la vía pública en pleno centro de la capital madrileña para planear los siguientes asaltos.

Dieciocho identidades

Los cuatro detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de pertenencia a grupo criminal y seis delitos de hurto, ingresando dos de ellos en prisión. Uno de los implicados contaba con 18 identidades diferentes. Hasta el momento, la suma de las ganancias ilícitas obtenidas por el grupo desarticulado asciende a 200.000 euros, si bien la investigación se encuentra actualmente abierta y no se descartan nuevas detenciones.