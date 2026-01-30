La tragedia de Adamuz sacude el Pleno de Málaga: bronco debate que acaba en condolencias unánimes

Ni siquiera el dolor de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz, que ha dejado 45 personas fallecidas, ha servido para unir a los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga. El Pleno celebrado este viernes evidenció la fractura política incluso ante una moción que, por su contenido, podría haber sido institucional, pero que acabó convertida en un debate bronco y cargado de reproches cruzados. Pese a todo, tras modificar algunos puntos del texto y aceptar alguna adenda, la moción fue finalmente aprobada por unanimidad.

El accidente de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero, que afectó a un AVE Málaga-Madrid y un Alvia Madrid-Huelva, dejó 45 muertos y más de un centenar de heridos. Entre las víctimas mortales se encontraban dos malagueños, Jesús Saldaña y Samuel Ramos, policía cordobés afincado en la capital, además de varios heridos de Málaga, entre ellos una joven embarazada de cinco meses que continúa hospitalizada en el Reina Sofía de Córdoba.

La moción del PP también recordaba otros siniestros ferroviarios ocurridos en las semanas posteriores en Gelida (Cataluña), Murcia y Asturias, que han incrementado la sensación de inseguridad entre los usuarios del tren.

Condolencias, seguridad y revisión de infraestructuras

El texto planteaba, entre otros puntos, trasladar las condolencias institucionales a las familias de las víctimas, agradecer la labor de sanitarios, técnicos y voluntarios, reclamar transparencia en la investigación que lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y pedir al Ministerio de Transportes una revisión e inspección completa de las infraestructuras ferroviarias.

En el caso de Málaga, la moción incidía especialmente en las líneas de Alta Velocidad, pero también en las de Media Distancia y Cercanías, con especial mención a las C1 y C2, infraestructuras con más de medio siglo de antigüedad.

Cruce de acusaciones y reproches históricos

Lejos de un debate sereno, la sesión derivó en un enfrentamiento abierto. La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández (PP), y el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia se enzarzaron en un cruce de acusaciones sobre la falta de inversiones ferroviarias. Sguiglia introdujo datos y gráficos para reprochar al PP que durante la etapa de Mariano Rajoy en el Gobierno de España las inversiones ferroviarias se redujeron a la mitad. “Nosotros no estamos en el Gobierno”, le replicó a Hernández, en uno de los momentos más tensos del debate.

De la Torre replicó y contextualizó el gráfico: "Los fondos europeos tienen mucho que ver en este caso".

Yolanda Gómez, portavoz de Vox, fue especialmente dura al recordar la etapa del Ministerio de Transportes bajo el mandato de José Luis Ábalos, aludiendo a “mordidas” y al presunto desvío de fondos, una intervención que elevó aún más la tensión en el salón de plenos, sobre todo entre los concejales socialistas.

El PSOE: “Esto es un circo”

Desde el PSOE, el concejal Jorge Quero criticó con dureza el desarrollo del debate y lamentó que una tragedia de esta magnitud se utilizara políticamente. “Esto es un circo”, llegó a afirmar, reclamando que se modificara el cuerpo de la moción para alcanzar un consenso y lograr aprobar una moción institucional. Quero cargó especialmente contra la portavoz de Vox, a la que reprochó la dureza y el tono de sus intervenciones, insistiendo en que el contenido debía centrarse en las víctimas y en mejorar la seguridad ferroviaria.

Un final de consenso tras el choque

El tono del debate no impidió que, en el tramo final, el Pleno encauzara el texto. Tras retocar algunos puntos y aceptar adendas planteadas durante la discusión, la moción se sometió a votación y quedó aprobada con el respaldo de todos los grupos.