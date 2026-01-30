Si vas de Málaga a la nieve, tienes que parar aquí: los mejores restaurantes para comer bien (y barato) en la ruta

Con la temporada de nieve en su mejor momento, son muchos los malagueños que deciden aprovechar el fin de semana para trasladarse a la vecina provincia de Granada para disfrutar de uno de los mayores emblemas no solo del territorio, sino de toda Andalucía: la estación de esquí de Sierra Nevada.

Con 100 kilómetros de pistas, Sierra Nevada se ha convertido en uno de los grandes bastiones del esquí y el snow de toda España. Pero, también, se ha posicionado como uno de los rincones en los que disfrutar de la mejor gastronomía con las mejores vistas de la sierra.

Para escoger los mejores lugares en los que reponer fuerzas tras un intenso día de nieve, los expertos en viajes de la revista 'National Geographic' han seleccionado distintos restaurantes y negocios tanto de Pradollano como de sus alrededores en los que probar los mejores productos de la tierra.

Güéjar Sierra, la mejor opción para comer barato cerca de Sierra Nevada

Encontrar estos lugares en los que comer sin pagar una fortuna se vuelve una tarea más ardua si se centra la búsqueda únicamente en la estación de esquí. Sin embargo, la opción favorita de los esquiadores que buscan los mejores bocados sin que el bolsillo se resienta en exceso se encuentra en el municipio de Güéjar Sierra, a apenas unos minutos en coche de Sierra Nevada.

Sierra Nevada. / L.O.

Entre la amplia variedad de negocios que se sitúan en esta localidad y que recomiendan los expertos de 'National Geographic' destaca el Asador Casa Chiquito, del que asegura que "además de crepitar de la parrilla, el cordero asado y el cochinillo brillan con fuerza y luz propia".

Los mejores sitios para comer carnes a la brasa en Sierra Nevada

Junto a este señalan otro de los negocios más emblemáticos de la zona, Mesón Casa Guillermo, "una parada clásica para los esquiadores que suben a la estación, o para los que se retiran".

Así, recomiendan disfrutar de su choto y sus carnes serranas, así como de su tradicional plato alpujarreño, con huevo frito, embutidos, fiambres y patatas fritas: "Ideal para cualquier slalom".

Y otro de los imprescindibles para los amantes de la nieve y la mejor relación calidad-precio se encuentra en Las Víboras, uno de esos establecimientos "míticos" en el que disfrutar del choto y toda clase de carnes a la brasa, así como su bacalao, sopas y consomés.

Los restaurantes escogidos por 'National Geographic' en Pradollano

Y para los que no quieran salir de Pradollano para degustar los mejores platos de la sierra, los expertos también recomiendan 'La Antorcha', "un legado que supera las cuatro décadas de vida".

Parque de atracciones Mirlo Blanco, en Sierra Nevada / Sierra Nevada

En este negocio, recomiendan probar sus raciones "generosas", sus carnes a la piedra y su "mítico" árbol del embutido, en cuyas ramas cuelgan todo tipo de chacinas típicas.

"De otro corte, quizá nunca mejor dicho, pero igualmente fundamental es la propuesta del restaurante Vivac, que se ha salido del paso habitual de menús de estación, jugando una baza más gastronómica", señalan 'National Geographic' sobre otra de sus propuestas.

En este restaurante se ofrecen menús degustación, mesas de máximo cuatro comensales y cocina de altura en la que destaca sus tacos de atún rojo con unas alcachofas y sus carnes maduradas.

Sierra Nevada, Granada. / Jarp2

Los restaurantes "infaltables" de Sierra Nevada

A estos se suma La Muralla, otro "infaltable" de cualquier amante del buen comer y la sierra, donde resaltan sus terneras, cerdo ibérico, cordero, pollo, pastas, pizzas y parrillas.

"Ambiente, jaleo y buena comida esperan y sorprenden desde Shaka, un apresquí que hace buena la moda del fun dining para dar bien de comer en un local más que divertido donde convive la música electrónica de sus DJ con una carta repleta de guiños marinos", recalca la publicación sobre otro de estos negocios indispensables.

Parque de atracciones Mirlo Blanco, en Sierra Nevada / Sierra Nevada

Además, los expertos recomiendan visitar The Grill y su carta con guiños "afrancesados", con ostras, caviar, foi gras, langostas y todo tipo de cartas; además de Maribel's, con pizzas, pastas y fondues; o el mesón Barranco San Juan, un "tempo" de las migas y la carta en el que hay que probar el choto al ajillo y sus carnes a la brasa.