Los vecinos critican la mala gestión municipal de la plaza de San Pedro Alcántara

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo ha criticado el gasto de 500.000 euros, inicialmente costeados en un 80% con fondos europeos, y más tarde solo con fondos municipales, para la remodelación de las plazas de San Pedro Alcántara y el Teatro; después de conocer que, tras las últimas quejas vecinales por vandalismo, el Ayuntamiento se ve obligado a eliminar varios de los elementos de la plaza de San Pedro Alcántara.

Carlos Carrera, presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, ha lamentado esta semana lo que considera «la historia de un fracaso anunciado, porque se hizo a espaldas de los vecinos, sin tener en cuenta la realidad del entorno», y denunció el que «se haya dilapidado el dinero público».

Desperfectos en la renovada plaza San Pedro de Alcántara, el pasado diciembre. / A.V.

Por su parte, Joaquín Navas, dirigente vecinal y vecino de la plaza, ha criticado que la reforma llegue «a posteriori», después de casi cinco años de denuncias vecinales que desaconsejaban el diseño con el que, el Ayuntamiento de Málaga siguió adelante pese a todo. «Esto implica un gasto de dinero público que no tenía por qué», argumentó.

Sin contar con los vecinos

Carlos Carrera recordó que, ya en 2022, antes de que comenzaran las obras, la asociación de vecinos ya criticó en este periódico el que la Gerencia Municipal de Urbanismo hiciera oídos sordos a sus alegaciones, presentadas el año anterior, y siguiera con una reforma que no había contado con la obligatoria participación vecinal, como exigían los fondos europeos; por lo que hicieron llegar la queja a Bruselas.

«Se creará un problema donde antes no lo había», manifestaba entonces Carlos Carrera a este diario.

Los vecinos del Centro, en 2023, cuando denunciaban la falta de participación vecinal en las obras de la plaza de San Pedro Alcántara. / A.V.

Con respecto a la participación vecinal, el entonces concejal de Urbanismo, Raúl López, señaló a La Opinión que «las reuniones se hicieron por videoconferencia entre el Distrito Centro, la Gerencia y el OMAU». Joaquín Navas, por contra, negaba en 2022 este aspecto: «el debate sobre las plazas nunca se llevó acabo» y tampoco hubo videoconferencia, recalcó.

El «tablao» y los juegos musicales

Como informó este periódico, las obras de reforma trajeron a la plaza de San Pedro Alcántara un entarimado de madera, una zona para el depósito de libros con asientos y dos polémicas zonas de juegos musicales; «cuando si quieres que los niños disfruten de la música, tienen a 150 metros el Museo Interactivo de la Música», señaló el presidente esta semana.

De hecho, recordó Joaquín Navas, los vecinos ya advirtieron al Ayuntamiento de que la tarima se convertiría en un «tablao flamenco» y que estos juegos traerían ruido 24 horas, especialmente por la noche, como así sucedió; lo que hizo que el Consistorio terminara inutilizando los juegos musicales.

El dirigente vecinal Joaquín Navas, con uno de los instrumentos musicales de la plaza de San Pedro Alcántara, en 2024. / A.V.

Para Carlos Carrera, es inexplicable que el Ayuntamiento se sorprenda ahora de los estragos del vandalismo en el mobiliario de la plaza, después de haberlo advertido la asociación de vecinos, «porque esto es una zona de alto riesgo vandálico, ya que es la confluencia de varias discotecas de la plaza de San Francisco, Beatas, Comedias, y Tejón y Rodríguez; ¿qué esperaba que iba a pasar?», se preguntó.

Joaquín Navas, por su parte, subrayó que «sería lo suyo», que el concejal del Centro, Francisco Cantos, se reuniera con la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, «después de la metedura de pata, por no hacer caso a los vecinos». «Lo lógico sería sentarse y como vivimos aquí, que nos permitieran dar sugerencias».

Desmantelamiento esta semana de parte del mobiliario de la plaza de San Pedro Alcántara. / La Opinión

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales respondieron ayer que no se perdió la financianción europea, pues se destinó, finalmente, «al proyecto de la Alameda al cumplir todos los requisitos, y ha sido uno de los más participados del Consistorio».

Las mismas fuentes justificaron la remodelación de la plaza, «que se ha llevado a cabo con el presupuesto de Mantenimiento y Conservación del distrito», por una decisión «consensuada a petición de los vecinos de las asociaciones Málaga Centro Vecinos y Arrabal de Fontanalla, dos de los colectivos que actúan en el entorno».