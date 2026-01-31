Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una avería en un motor obliga al ferry Melilla-Málaga a retornar en mitad del temporal

El ferry Rusadir de Baleària sufrió una avería en un motor en el mar de Alborán cuando cubría la ruta Melilla-Málaga, lo que obligó a retornar a la ciudad autónoma con unos 400 pasajeros a bordo

La Opinión

Melilla

El ferry Rusadir de la compañía Baleària ha sufrido esta madrugada una avería en un motor en el mar de Alborán cuando estaba realizando el trayecto desde Melilla hacia Málaga, con unos 400 pasajeros a bordo y ha tenido que retornar a la ciudad autónoma en mitad del temporal, con aviso naranja activado.

A media mañana de este sábado, el buque se encontraba fondeado cerca de la costa norteafricana a la espera de poder entrar al puerto de Melilla ante la imposibilidad de hacerlo por el fuerte viento y oleaje y con un solo motor.

Fuentes portuarias han informado de que uno de los motores del barco de pasajeros sufrió una avería sobre las cuatro de la madrugada tras salir de Melilla a medianoche para dirigirse a Málaga y tuvo que dar la vuelta.

Temporal de viento

Debido al temporal, por el que está activado el aviso naranja en el litoral melillense por vientos de hasta 70 kilómetros y olas de tres a cuatro metros, el buque se encuentra en estos momentos fondeado cerca de Melilla, donde se ha puesto a resguardo hasta que pudo atracar de nuevo en el puerto con un solo motor.

Fuentes de la compañía Baleària han precisado que se trata de un problema técnico de tipo electrónico que, unido a la meteorología adversa, ha obligado al buque a regresar a Melilla, donde atracó en torno a la una de la tarde, dada la imposibilidad de hacerlo hasta ahora por el temporal.

La naviera ha habilitado otro buque para que los pasajeros, una vez lleguen a Melilla, puedan reanudar su viaje hacia Málaga si lo desean.

Asimismo, ha asegurado que los 400 pasajeros están bien y tranquilos y están siendo atendidos a bordo del buque.

El puerto de Melilla lleva horas preparado para el atraque del Rusadir, que la naviera prevé que pueda producirse en torno a la una de la tarde, una vez que amaine el viento y el aviso meteorológico haya descendido a nivel amarillo.

Sin asistencia adicional

Fuentes de Salvamento Marítimo han informado de que no ha sido necesario activar ningún medio para asistir al ferry Rusadir, que cubre la línea declarada Obligación de Servicio Público (OSP) entre Melilla y Málaga con seis frecuencias semanales en cada sentido.

La incidencia se ha producido el viernes por la noche, uno de los días de mayor ocupación en esta línea marítima debido al fin de semana.

Calle Cabello, una joya de Málaga con un entorno problemático: "Es bonita, pero por la noche se transforma"
