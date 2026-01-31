Recuperación de los embalses de Málaga: todos superan el 50% de su capacidad tras las últimas lluvias

Las últimas lluvias han confirmado la recuperación de las reservas de agua en la provincia de Málaga, que tiene todos sus pantanos por encima del 50% de su capacidad y acumulando casi 400 hectómetros cúbicos de agua, según datos de la Red Hidrosur, el equivalente a dos años y medio de consumo continuado de agua en la provincia de Málaga.

Tras unos años de pocas lluvias y escasez de agua, que obligó incluso a establecer restricciones en el verano de 2024, esta recuperación comenzó en el invierno de 2025 y se ha confirmado por las tormentas que han ido descargando en la provincia desde octubre hasta enero, terminando por ahora con Kristin, que ha terminado de impulsar las reservas por encima del 50% de la capacidad de los embalses. Y quedan por venir más.

La Viñuela, la mayor recuperación

El dato más satisfactorio se encuentra en la recuperación del embalse de La Viñuela, el mayor de la provincia y que durante meses ha estado considerado como "embalse muerto" al tener reservar por debajo del 10% y que llegó a estar en el 7%, en lo que era más lodo que agua. Actualmente las reservas de este pantano son mucho mayores, alcanzan el 54% tras ganar 11 hectómetros en la última semana. Esto supone unas reservas muy por encima de los 35 hectómetros que tenía hace un año en estas mismas fechas.

Guadalteba y Guadalhorce

Los otros dos grandes embalses de Málaga con el Guadalteba y el Guadalhorce. El primer de ellos tiene una capacidad máxima de 152 hectómetros cúbicos de agua, que actualmente tiene cubiertos al 72%, una reserva muy importante para afrontar el verano próximo y que, previsiblemente, seguirá aumentando en estos meses.

El pantano del Guadalhorce es el tercer embalse de la provincia en capacidad, con sus 125,72 hectómetros. Con los 10 hectómetros de agua ganados en la última semana, ha conseguido superar el 50% de su capacidad, alcanzando el 52,5% con 66 hectómetros de reserva.

La Concepción y Conde del Guadalhorce

Del sistema de embalses de la Red Hidrosur en la provincia de Málaga, los embalses de La Concepción y Conde del Guadalhorce son los más pequeños de los que tienen reservas de agua para el consumo, encontrándose ambos por encima del 80% y con desembalses realizados en los últimos días para bajar el nivel y mantener una capacidad de seguridad ante las próximas lluvias previstas.

De hecho, el embalse del Conde del Guadalhorce, que está por encima del 89%, está desembalsando agua desde el jueves a las 9.00 horas, según la Red Hidrosur, para bajar la altura del agua embalsada de 60,75 a 59,29. No obstante, en una semana, y pese al desembalse, ha seguido ganando agua embalsada, acumulando tres hectómetros más, dando una idea de la cantidad de agua que sigue llegando por las escorrentías.

El embalse de La Concepción, por su parte, desembalsó agua este jueves y viernes y bajo el nivel 48,85 a 48,15 la altura del agua acumulada en el embalse.

Presas de regulación

El resto de presas de la Red Hidrosur son de regulación, es decir, no acumulan reservas de agua para consumo, que es poca su capacidad, sino que están pensadas para evitar riadas y regular el caudal. Estas son Casasola y El Limonero. Esta segunda se encuentra el 95% y, Casasola al 52%.