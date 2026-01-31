Exigen responsabilidades por la salida del ferry de Melilla a Málaga pese al temporal

Somos Melilla ha transmitido su total apoyo y solidaridad a los pasajeros y la tripulación del buque ‘Rusadir’ de la naviera Baleària y ha calificado de “temeridad” que se autorizase su salida “cuando la Agencia Estatal de Meteorología había emitido avisos claros sobre rachas de viento y oleaje extremadamente adversos”.

En una nota, la formación localista ha considerado que los 486 pasajeros del buque, que ha tenido que regresar a Melilla después de 15 horas de travesía infructuosa hacia Málaga, han vivido “una situación de riesgo y angustia tras quedar atrapados en el mar debido a una avería técnica y al fuerte temporal que azota la zona”.

Según Somos Melilla, el hecho de que el barco tuviera que dar la vuelta y permanecer a la espera de poder atracar en el puerto “en condiciones de gran inestabilidad” no puede “despacharse como un simple contratiempo meteorológico”.

"Inseguridad entre los melillenses"

Por ello, ha exigido una auditoría técnica exhaustiva del ferry, que cubre la línea declarada Obligación de Servicio Público (OSP) entre Melilla y Málaga con seis frecuencias semanales en cada sentido, “dado que no es la primera vez que este buque presenta incidencias, lo que genera una preocupante sensación de inseguridad entre los melillenses”.

“Ante la gravedad de los hechos”, también ha reclamado de inmediato a la naviera que aclare qué criterios técnicos y de seguridad permitieron que el buque zarpase bajo condiciones tan desfavorables.

Asimismo, la formación política insta al Ministerio de Transportes a iniciar un expediente informativo contra la naviera para que aclaren qué ha ocurrido con exactitud.

“Somos Melilla considera fundamental que se fiscalice si la empresa pone en riesgo el pasaje de forma innecesaria, vulnerando el compromiso de servicio público que Melilla merece”, ha insistido, recalcando que “la seguridad de las personas está siempre por encima de los beneficios”.

Plan de indemnizaciones

Además, el partido reclama que Baleària no se limite a la mera devolución del importe de los billetes, sino que active un plan de indemnizaciones automáticas que cubra los daños morales y los gastos derivados de la pérdida de conexiones, vuelos o citas médicas de los cientos de afectados.

Por último, ha pedido a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, que no mire hacia otro lado y se “ponga las pilas, pues es la responsable de que el transporte marítimo sea seguro, fiable y digno”.

El ferry ‘Rusadir’ ha sufrido esta madrugada la avería de uno de sus motores en mitad del temporal cuando cubría la ruta marítima desde Melilla hacia Málaga, por lo que ha tenido que dar la vuelta y no ha conseguido regresar a la ciudad autónoma y entrar al puerto hasta 15 horas después de su salida.

Noticias relacionadas

Según fuentes de la naviera, un total de 264 pasajeros, algo menos de la mitad de los 486 que viajaban en el ‘Rusadir’, ha embarcado de nuevo rumbo a Málaga en el buque que ha fletado Baleària, el ‘Volcán de Timanfaya’ de la compañía Armas Trasmediterránea que se encontraba atracado en el puerto de Melilla y que ha salido apenas una hora después.