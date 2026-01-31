La UE protege la 'Miel de Málaga': un "hito histórico" para el sector apícola malagueño

La Asociación Malagueña de Apicultores y el Consejo Regulador han destacado el "hito histórico para el sector apícola" que supone que la Comisión Europea haya concedido a la 'Miel de Málaga' el reconocimiento como Denominación de Origen Protegida (DOP), incorporándola al registro oficial de productos agroalimentarios con calidad diferenciada.

Así, a través de una nota, han indicado que este reconocimiento permite "garantizar la protección del nombre 'Miel de Málaga' en todo el territorio de la Unión Europea y reforzar su prestigio como producto de calidad diferenciada, estrechamente vinculado a su origen geográfico y a métodos de producción tradicionales".

La inscripción reconoce las características singulares de la Miel de Málaga, "derivadas de la extraordinaria diversidad botánica de la provincia"; así como "el saber hacer de generaciones de apicultores que han mantenido prácticas respetuosas con el medio ambiente y el bienestar de las abejas".

"Con la entrada en el registro europeo, la Denominación de Origen Protegida Miel de Málaga se suma al conjunto de productos agroalimentarios andaluces y españoles amparados por figuras de calidad de la UE", han subrayado.

Desarrollo económico del territorio

En este sentido, ha incidido en que esto supone "una mejora de su posicionamiento en los mercados, incrementa la confianza del consumidor y contribuye al desarrollo económico y rural del territorio".

Desde el Consejo Regulador "se valora esta inscripción como un respaldo al trabajo realizado durante años por el sector y como una oportunidad para seguir impulsando la promoción, la protección frente a imitaciones y el reconocimiento internacional de la Miel de Málaga como un producto único", han aseverado.

La Denominación de Origen Protegida Miel de Málaga ampara mieles producidas y envasadas en la provincia de Málaga, "obtenidas conforme a estrictos requisitos de calidad y trazabilidad, que garantizan su autenticidad y su vínculo con el territorio".