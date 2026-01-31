El PP pedirá explicaciones al Gobierno sobre el estado de la red ferroviaria en la provincia "vía a vía, tren a tren"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha anunciado este sábado que la formación exigirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, "respuestas sobre el estado de la red ferroviaria de la provincia, vía a vía, tren a tren".

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este sábado a las puertas de la estación de tren María Zambrano de la capital malagueña, acompañado por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y senadores y diputados provinciales.

Para Bendodo, "el caos ferroviario es, sin duda, una de las caras más oscuras, por las tremendas consecuencias que nos ha dejado en shock como sociedad", como el caso de Adamuz, y ha asegurado que eso ha conseguido que hoy el transporte por tren "sea un lugar de incertidumbre, inseguridad y mala gestión".

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, junto a otros representantes de la formación en la puerta de la estación de tren de Málaga capital. / l.o.

"Queremos que den la cara"

Así, ha recordado que la línea AVE Málaga-Madrid ha sufrido en 2025 "averías cada dos días y en lo que llevamos de año llevamos seis de gran importancia". "Queremos que den la cara y respondan qué ocurre con la red ferroviaria de nuestra provincia", ha anunciado el 'popular'.

Dichas iniciativas, que ya han sido registradas por escrito, exigirán respuestas para saber "cuántas limitaciones temporales de velocidad hay a día de hoy en la red ferroviaria de la provincia, el motivo de imponer dicha limitación, en qué puntos kilométricos y desde cuándo están vigentes".

Asimismo, se exigirá al Gobierno que informe "sobre la existencia en los últimos dos años de solicitudes por parte de los sindicatos de maquinistas y ferroviarios para reducir la velocidad en algún tramo de la provincia" y, en el caso de que así sea, "cómo se han gestionado dichas peticiones".

"Queremos saber, de manera específica, cuál ha sido la inversión en mantenimiento y renovación de equipamientos en la red ferroviaria en la provincia de Málaga" / l.o.

Inversión en mantenimiento

"Y queremos saber, de manera específica, cuál ha sido la inversión en mantenimiento y renovación de equipamientos en la red ferroviaria en la provincia de Málaga desde 2019 hasta la actualidad", ha añadido Bendodo, quien espera que a estas iniciativas no sólo se sumen los diputados y senadores 'populares', sino todos los representantes legislativos de Málaga y Andalucía.

Según ha destacado, "ante un Gobierno esquivo con la verdad, nos vemos obligados a ser exhaustivos y a poner la lupa en cualquier detalle porque nadie del Gobierno ha sido capaz de hacerlo hasta que ha ocurrido la peor de las desgracias".

Además, el PP preguntará sobre el estado de los túneles del Valle de Abdalajís y sobre los últimos desprendimientos y grietas que se han conocido en la línea C-1 del Cercanías de la Costa del Sol a su paso por Benalmádena.

Al respecto, desde la formación han recordado que de los dos túneles en el Valle de Abdalajís por el que transcurre la alta velocidad entre Málaga y Madrid, "sólo uno está operativo desde que en julio del año pasado uno de ellos sufrió la caída de parte de su infraestructura a consecuencia de unas filtraciones de agua". Ahora, el otro túnel que sí funciona presenta las mismas deficiencias.

Uno de los vagones del tren Iryo que descarriló en Adamuz / l.o.

Accidentes evitables

"Nos vemos obligados a ir por adelantado porque estamos convencidos de que hay accidentes que son evitables y, por lo tanto, no hablamos de accidentes, hablamos de negligencias", ha criticado Bendodo, para lamentar que el accidente ferroviario de Adamuz, con 46 fallecidos, se ha producido "por el mal estado de mantenimiento de las vías".

Para el vicesecretario de Política Autonómica, "debemos ser exigentes en la petición de responsabilidades y sensibles con los familiares de las víctimas, les debemos la verdad".

"España ha pasado de ser referente de la alta velocidad para convertirse en referente de la alta mediocridad. La alta velocidad ya no existe en España", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que "asistimos a la última etapa de la degradación del sanchismo y con ello está arrastrando a nuestro país y la calidad de vida de los españoles".