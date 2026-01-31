La presidenta de la Audiencia de Málaga valora las nuevas plazas judiciales, pero pide más refuerzos en Penal

La presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García, considera que el "despliegue de plazas judiciales tan grande" previsto para la provincia a lo largo de este año "es una buena noticia", aunque ha incidido en la importancia de aumentar el refuerzo en la capital, en concreto en penal y en la Audiencia, no solo por el volumen de casos, sino porque muchos son macrocausas. "Eso lo echo de menos", ha dicho.

¿Dónde irán las nuevas plazas?

Así se ha pronunciado García ante el anuncio del Gobierno de que a lo largo de 2026 se van a crear dos plazas de magistrado en las secciones cuarta y quinta de la Audiencia, correspondientes al orden civil; siete plazas en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Málaga y dos en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Fuengirola.

Asimismo, se creará una plaza en las secciones civiles de Torremolinos y de Marbella; y otra en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga; además de una plaza en la Sección de Familia, Infancia y Capacidad de la capital, otra en la Sección Civil y de Instrucción de Estepona, Torrox, Vélez-Málaga y Antequera; y dos plazas en la Sección Social del Tribunal de Instancia de Málaga.

Málaga, infradotada

Al respecto, la presidenta de la Audiencia ha señalado que el incremento, que es "muy importante también a nivel nacional", es "muy positivo" en la provincia, aunque ha apuntado que eso "no significa que vaya a cubrir todas las necesidades ahora mismo de Málaga, que venía muy infradotada".

García ha considerado "fundamental" que se hayan contemplado en concreto plazas para la jurisdicción civil y que se hayan reforzado los partidos judiciales de Estepona, Torrox, Vélez y Antequera, "que hacía mucha falta". Por esto, ha manifestado que a nivel de la provincia el incremento "va a ser muy importante y va a ayudar, junto con la nueva estructura judicial".

En cuanto a la capital, "pedíamos muchas más plazas" para civil, aunque "hay que reconocer que siete es un buen comienzo", ha asegurado la presidenta; quien, no obstante, ha apuntado que "eso no significa que no vayamos a seguir pidiendo más, porque hacen falta muchas".

Dos plazas nuevas en tribunales de lo Social

Sobre las dos plazas nuevas que se crearán de lo Social en Málaga capital, lo ha puesto en valor, aunque también ha señalado que "a lo mejor no serán suficientes". "Vamos a ver cómo funciona con la nueva estructura judicial, pero estaremos muy pendientes de seguir pidiendo", ha explicado, igual que en el caso de las plazas de penal para la capital.

Lo que sí ha incidido es en que "no se haya contemplado ni una sola plaza en la Audiencia en el orden penal", cuando, ha precisado, "la inspección del Consejo General del Poder Judicial ha venido pidiendo como mínimo dos plazas y señalando la necesidad de al menos cuatro plazas". "Eso sí lo hecho de menos", ha aseverado.

Al respecto, ha explicado que este incremento en penal tanto en la Audiencia como en los juzgados es necesario "no solo por el número de asuntos, sino por las macrocausas que hay, con más de 30 ó 40 acusados", muchas de las cuales se celebrará el juicio este año "y a lo mejor habrá que hacer salas bis". "Hay que valorarlas a la hora de dotar un órgano judicial de las plazas suficientes", ha dicho.

Asimismo, García ha indicado que echa de menos también un mayor aumento de plazas en el orden civil en la Audiencia, porque ha dicho que "dos no son suficientes".

Por todo esto, la presidenta de la Audiencia ha considerado que "seguirá siendo necesario mantener los refuerzos de comisiones de servicio" en la jurisdicción civil y "pedir medidas de refuerzo, además de la creación de plazas" en el ámbito penal.