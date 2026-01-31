El concurso del SAS para cubrir puestos de difícil cobertura abrirá el plazo de solicitudes el 17 de febrero de 2026

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha convocado por primera vez un concurso de méritos para cubrir puestos de difícil cobertura, que tendrá 187 plazas destinadas a las categorías de Medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria.

La convocatoria, que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), contempla 125 plazas de Medicina de Familia y 62 plazas de Pediatría de Atención Primaria, de las que se reserva un 10 por ciento para personas con discapacidad.

Requisitos para acceder a la plaza

El procedimiento se desarrollará mediante concurso de méritos, sin fase de oposición, y se valorará principalmente la experiencia profesional, que supondrá el 60 por ciento de la puntuación total, junto a otros méritos, que representarán el 40 por ciento, con especial reconocimiento a la experiencia previa en puestos declarados de difícil cobertura.

Esta convocatoria es posible tras haberse constatado que determinadas plazas incluidas en las ofertas de empleo público y en los procedimientos ordinarios de provisión no han podido ser cubiertas, lo que ha permitido activar este sistema específico.

Plazo previsto

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, del 17 de febrero al 2 de marzo de 2026, y la tramitación se realizará de forma íntegramente electrónica a través de la Ventanilla Electrónica de Profesionales (VEC).

La adjudicación de destinos se efectuará por orden de puntuación y preferencias manifestadas, con una permanencia mínima de dos años en el puesto adjudicado para favorecer la continuidad asistencial y la estabilidad de los equipos profesionales.

Sistema más flexible

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado en un comunicado que este concurso “permite incorporar personal estatutario fijo allí donde los sistemas ordinarios de selección y provisión no han logrado cubrir vacantes, especialmente en zonas rurales, remotas o con dificultades estructurales de captación de profesionales”.

Ha defendido que el Gobierno andaluz "avanza en una política de recursos humanos más ágil, eficaz y adaptada a las realidades del sistema sanitario público andaluz" y que "refuerza la equidad" en el acceso a la atención sanitaria con independencia de donde viva.