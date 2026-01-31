Así es la taberna más antigua de Málaga, con los mejores 'pajaretes' y 180 años de historia: es el favorito de los famosos y parada imprescindible de los malagueños

Málaga está repleta de bares, restaurantes y tabernas que guardan la esencia misma de la ciudad y su historia. Y entre todas ellas, destaca un establecimiento considerado la taberna más antigua de toda Málaga, fundada en 1840 por quien posteriormente sería gobernador de Segovia por mandato de la reina Isabel II.

Este negocio que suma 186 años de trayectoria y que se ha convertido en todo un emblema de la gastronomía y la cultura vinícola, con los mejores 'pajaretes' de la ciudad, es la Antigua Casa de Guardia, situada en la Alameda Principal de la capital.

La historia de la taberna más antigua de Málaga, fundada en 1840

"Es mucho más que una taberna, es un pedazo vivo de la historia de Málaga", aseguran desde el propio negocio que permite a sus visitantes no solo disfrutar de los mejores platos y caldos, sino viajar al pasado al contemplar este lugar en el que parece que no haya pasado el tiempo.

Así, recorrer su estancia es encontrarse con barriles de roble, botas de vino alineadas y un mostrador de madera en el que los camareros siguen anotando las cuentas a tiza como se hacía antaño.

Barra de la Antigua Casa de Guardia, taberna centenaria situada en la céntrica Alameda Principal de Málaga capital / EUROPA PRESS

Un lugar convertido en auténtico templo de la cultura malagueña que se ha posicionado como uno de los imprescindibles tanto de malagueños como de turistas que quieran saborear la tradición que se ha transmitido de padres a hijos y que se caracteriza por la "autenticidad, sabor y cultura".

El fundador de Casa de Guardia, gobernador de Segovia

Una historia que nació casi dos siglos atrás, en 1840, cuando José de la Guardia abrió su primer despacho de vinos en calle Ollerías, lo que le hizo ganar fama en Málaga como licorero y vinicultor.

Esto le llevó a ser nombrado proveedor de la Casa de su Majestad la Reina Isabel II, título que aún ostenta el negocio a día de hoy y que se refleja en la etiqueta de su Moscatel Trasañejo 'Isabel II'.

Ante el servicio recibido, la reina Isabel II llamó a José de la Guardia a que ocupara el cargo de gobernador civil de Segovia, por lo que el negocio pasó a manos del empresario malagueño Enrique Navarro, que mantuvo el nombre y aumentó su notoriedad con la ayuda de José Ruiz Luque y su hermano Antonio.

El traslado de la Casa de Guardia a su ubicación actual

La entonces Casa de Guardia tuvo que trasladarse "de forma temporal" a su ubicación actual por las obras que se iban a realizar en el anterior edifico, un cambio que finalmente fue definitivo y que ha sobrevivido a la transformación de Málaga.

Tras pasar por distintas manos, incluyendo a José Garijo Ruiz, que fue encarcelado por motivos políticos durante la Guerra Civil, Casa de Guardia amplió su negocio con su propio lagar 'El Romerillo', situado en los Montes de Málaga, y cambió su nombre por Antigua Casa de Guardia como muestra de su importancia histórica.

En la actualidad, cuando ya han transcurrido casi dos siglos dese sus inicios, este negocio que pasó a manos del hijo de Garijo Ruiz, Antonio Garijo Alba, sigue recibiendo a malagueños y visitantes atraídos por la solera de su entorno, el olor a sus vinos y las décadas de historias que atesora en su interior.

Ubicación y horarios de la Antigua Casa de Guardia en la Alameda Principal

Así, los visitantes pueden beber a sorbos la tradición malagueña en este local de la Alameda Principal número 18, con salida también por calle Panaderos y calle Pastora, de lunes a jueves de 10.00 a 22.00 horas, viernes y sábado de 10.00 a 22.45 horas, y domingos de 11.00 a 15.00 horas.

"Más que una taberna, este es un lugar de encuentro. Aquí conviven marineros, artistas, vecinos y viajeros, todos unidos por el placer del buen vino", señalan desde el establecimiento.

La taberna favorita de los famosos en Málaga

Así, es común ver a todo tipo de personalidades en el local, como Canco Rodríguez, Antonio de la Torre, Tomás García, Pablo Puyol y Juanma Castaño. Además, su estética tradicional le ha hecho ser escogido para rodajes como el de la serie de Disney Plus 'Fuimos afortunados'.

Y es que este negocio ha sabido mantener intacta su esencia, su razón de ser y su alma, hasta convertirse en una cápsula del tiempo que permite ver a la Málaga más tradicional. Porque, tal y como asegura el propio negocio, "la Antigua Casa de Guardia es memoria viva de la ciudad, donde cada sorbo cuenta una historia y cada rincón guarda un legado".